Общество Депутаты критикуют идею не указывать дату производства продуктов

Ряд депутатов отреагировал критически на то, что новый закон об информировании потребителей о продуктах питания, предложенный к рассмотрению в первом чтении, не содержит дату производства в списке обязательной информации на этикетке. Они потребовали внести соответствующее приложение ко второму чтению, отметив, что право потребителя - знать такую информацию, передает IPN.



В ходе обсуждения проекта либерал-демократ Тудора Делиу спросил, почему отсутствует дата производства в списке обязательной информации, а замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Лука, который представил проект, сказал, что документ адаптирован к европейским директивам в этой области. По словам замминистра, важной является не дата производства, а дата истечения срока годности продукта.



Депутат парламентской группы Европейской народной партии Джеордже Мокану сказал, что не поддержит законопроект во втором чтении, если не будет внесена данная поправка. „Потребитель должен знать дату производства продукта. Мы не услышали ни одного аргумента, почему не надо указывать и дату производства на этикетке”, - отметил Джеордже Мокану.



Депутат-либерал Ион Апостол заявил, что ко второму чтению нужно внести соответствующую поправку, потому что многих потребителей интересует, когда изготовлен продукт. Депутат сказал, что в противном случае есть риск продвижения продуктов, которые давно лежат на полках. „Если добавить и дату производства, что теряем? Ничего! Улучшим европейскую директиву”, - заявил депутат.



„Дата производства очень важна”, - сказал и депутат-социалист Раду Мудряк. Он предложил включить в проект закона ко второму чтению и другую поправку, которая предусматривает пополнение списка обязательной информации о ГМО. Замминистра Василе Лука принял предложение.



Проект обязывает экономических агентов указывать, содержит ли продукт вещества, которые могут спровоцировать аллергию или непереносимость: глютен, моллюски и ракообразные, яйца, рыба, арахис, соя, молоко и сыро-молочные продукты.



Также должна указываться концентрация алкоголя для напитков, содержащих более 1,2% алкоголя. Она будет оцениваться при температуре 20 градусов по Цельсию.



Проект был принят в первом чтении большинством голосов депутатов, присутствующих в зале.



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