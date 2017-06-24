Исследование: Как ведут пропаганду местные телеканалы

Молдавские СМИ избирательно представляют факты, занимаются пропагандой и используют в новостях дискриминационную лексику.

К таким выводам пришли медиаэксперты в рамках мониторинга «Элементы пропаганды, информационной манипуляции и нарушение деонтологических норм журналистики в местном медийном пространстве». Чаще всего, как следует из отчета, в этом уличали Prime, Publika TV и Accent TV, сообщает newsmaker.md.

Шестой по счету мониторинг с 1 апреля по 1 июня проводили Центр независимой журналистики (ЦНЖ), Ассоциация независимой прессы и Ассоциация тележурналистов. В нем изучались новости телеканалов Prime, Publika TV, Accent TV, Ren Moldova, Jurnal TV и RTR-Moldova и онлайн-порталов Ziarul National, Gagauzinfo.md, Deschide.md, Sputnik.md и ИА «Новости Приднестровья».

Для мониторинга эксперты выбрали четыре главных события, которые прошли за это время в Молдове, и отследили, как их освещали СМИ. Речь идет о вынесении приговора в виде тюремного заключения на 18 лет бизнесмену Вячеславу Платону, о выходе из правящего большинства депутата-либерала Лилиана Карпа, о принятии в первом чтении законопроектов об изменении избирательной системы и о марше солидарности Fără Frică.

«Если сравнивать с прошлыми периодами, манипуляция не уменьшается, а, наоборот, она становится более изощренной, используются техники, которые раньше не использовали: усеченные заявления, вырванная из контекста информация, искаженные сообщения, фальшивая информация, частичная ложь, навешивание ярлыков [...] и в некоторых случаях, ирония», — сказала перед презентацией отчета глава ЦНЖ Надин Гогу.

Представлявшая отчет медиаэксперт, главный редактор moldovacurata.md Виорика Захария рассказала, что на телеканалах Prime и Publika TV (оба принадлежат лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку) новости о тюремном заключении на 18 лет для бизнесмена Вячеслава Платона были одинакового содержания. «Они прибегли к избирательному представлению фактов. В частности, не была отражена реакция заключенного, который говорил кое-что перед и после заседания суда (Платон обвинял в приговоре Плахотнюка — NM). Когда судебный процесс происходит за закрытыми дверьми, несколько слов — релевантны для прессы и должны отражаться в новостях», — сказала Захария.

Зато в том же сюжете говорится, что лидер платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе выразил «сострадание» Платону. «Он был убежден, что рейдер № 1 в СНГ получит выплаты в ЕСПЧ», — сказала ведущая новостей в сюжете. На самом деле в сообщении, на которое ссылаются журналисты, отметила Захария, нет сострадания. «Наоборот, Нэстасе в сообщении назвал и Плахотнюка, и Платона бандитами. Это искажение источника», — отметила медиаэксперт.

Gagauzinfo. md и RTR-Moldova также не дали реплику Платона, назвавшего суд «цирком Плахотнюка», а Deschide.md использовали по отношению к Платону ярлык «рейдер № 1 в СНГ», часто применяемый Prime и Publika TV.

28 апреля, когда Лилиан Карп объявил о своем выходе из правящей коалиции, на Publika TV была новость, из которой следовало, что внутри партии его мнение не учитывается, а это — искажение информации, говорится в отчете мониторинга. «На Accent TV новость подали интересно. Из всей речи Лилиана Карпа, выбрали несколько фраз: одну — в конце, одну — из середины, а одну в начале. Соединили в синхрон и сообщение потеряло всякий смысл. Высказывание депутата осталось без смысла и аргументов», — пояснила Захария.

Во время показа сюжетов о голосовании парламента в первом чтении об изменении избирательной системы телеканалы Prime и Publika TV вновь выборочно представляли факты, продолжила Захария. «Новость о протесте перед парламентом они подавали так: “Несколько десятков человек протестовали против права прямого выбора гражданами своих депутатов”. Это неправда, так как они протестовали против любой смены избирательной системы — и одномандатной, и смешанной», — подчеркнула Захария.

Сюжет Accent TV об этом и вовсе расценили как пропаганду. «Социалистам удалось испортить планы правительства, что было не так уж легко в условиях, когда ты осмеливаешься объявить войну политическому образованию, которое в течение семи лет подчиняло всю страну. Первые, кто сказали „нет“ подлым методам демократов, хотевшим удовлетворить свои прихоти, были социалисты, после чего эстафету передали остальным партиям. [...] Но кураж некоторых из них не продлился долго. Вместо того, чтобы отстаивать свои позиции до конца, либералы пошли по самому простому пути — пути скитания. Социалисты же решили остаться, чтобы грудью стать на защиту [от законопроекта ДПМ]», — говорилось в сюжете, посвященном изменению избирательной системы, и тому, как социалисты боролись с демократами против одномандатной системы выборов.

По мнению экспертов, такая лексика уместна в авторских передачах, но в новостных программах запрещено высказывать свое мнение.

Во время марша солидарности Fără Frică на телеканале Prime говорилось, что его организаторы — «представители гей-сообщества и их сторонники». На Prime и Publika TV, отметила Виорика Захария, акцентировали то, что на митинге присутствует лидер партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко. «И репортеры спрашивали у Додона, что он об этом думает. Это абсолютно не нужно и неинформативно. Игорь Додон иронизировал в своем ответе. Наверное, таким образом Петренко хотели представить в негативном свете», — пояснила Захария.

Jurnal TV, по словам Захарии, замечен лишь в том, что навешивал ярлык «олигарх» на Владимира Плахотнюка.

В заключении медиаэксперты предлагают СМИ отказаться от практики избирательного подхода к освещению событий, а Координационному совету по телевидению и радио — мониторить местные новости и обращать внимание на манипуляции информацией.