Мнение адвокатов // Илан Шор вправе обратиться с жалобой в ЕСПЧ

Адвокаты бывшего председателя Правления Banca de Economii Илана Шора, осуждённого на семь с половиной лет лишения свободы, считают, что их клиент имеет полное право подать жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное содержание под стражей и немотивированное продление срока его ареста. Что касается обвинительного приговора, то защита намерена обжаловать его в суде высшей инстанции, передаёт IPN.

Защита настаивает на невиновности Илана Шора. На проведённой пресс-конференции адвокат Денис Уланов сообщил, что он направит в Апелляционный суд запрос об оправдании предпринимателя. Суд пришёл к выводу, что Илан Шор не был получателем средств, похищенных из BEM, и что фактическая сумма ущерба, причинённого Banca de Economii, составляет 2,6 миллиарда леев, а не более пяти миллиардов леев, как об этом заявлялось в период следствия, и эта сумма будет в конечном итоге возмещена за счёт тех, в чьих руках оказались эти денежные средства.

Адвокат Юлиан Балан заявил, что не было представлено достаточных аргументов, чтобы обосновать заключение Илана Шора под стражу. В этой связи Шор имеет полное право подать жалобу в ЕСПЧ на незаконное содержание под стражей и немотивированное продление срока его ареста. Юлиан Балан заявил, что Илан Шор, который также является примаром города Орхей, считает это дело политическим, призванным помешать его деятельности и воспрепятствовать ему в развитии партии, которую он возглавляет.



Более подробно адвокаты выскажутся по поводу обвинительного приговора после того, как будет обнародована мотивировочная часть судебного решения, которую планируется опубликовать 17 июля.



21 июня Буюканский офис Суда муниципия Кишинёв приговорил экс- председателя Правления BEM Илана Шора к семи с половиной годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, за причинение ущерба государству путём обмана и злоупотребления доверием. В тот же день Илан Шор был освобождён из-под домашнего ареста, до вынесения окончательного решения он будет находиться под судебным контролем. Прокуроры, которые требовали для подсудимого 19 лет тюремного заключения, также заявили о своём намерении обжаловать решение суда первой инстанции.