Мнение адвокатов // Илан Шор вправе обратиться с жалобой в ЕСПЧ

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Адвокаты бывшего председателя Правления Banca de Economii Илана Шора, осуждённого на семь с половиной лет лишения свободы, считают, что их клиент имеет полное право подать жалобу в Европейский суд по правам человека на незаконное содержание под стражей и немотивированное продление срока его ареста. Что касается обвинительного приговора, то защита намерена обжаловать его в суде высшей инстанции, передаёт IPN.
Защита настаивает на невиновности Илана Шора. На проведённой пресс-конференции адвокат Денис Уланов сообщил, что он направит в Апелляционный суд запрос об оправдании предпринимателя. Суд пришёл к выводу, что Илан Шор не был получателем средств, похищенных из BEM, и что фактическая сумма ущерба, причинённого Banca de Economii, составляет 2,6 миллиарда леев, а не более пяти миллиардов леев, как об этом заявлялось в период следствия, и эта сумма будет в конечном итоге возмещена за счёт тех, в чьих руках оказались эти денежные средства.
Адвокат Юлиан Балан заявил, что не было представлено достаточных аргументов, чтобы обосновать заключение Илана Шора под стражу. В этой связи Шор имеет полное право подать жалобу в ЕСПЧ на незаконное содержание под стражей и немотивированное продление срока его ареста. Юлиан Балан заявил, что Илан Шор, который также является примаром города Орхей, считает это дело политическим, призванным помешать его деятельности и воспрепятствовать ему в развитии партии, которую он возглавляет.
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