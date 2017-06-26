Владимир Цуркан: Авторитет Президента и популярность ПСРМ растут...

Т.: Г-н Цуркан, повлиял ли на деятельность и развитие ПСРМ уход Игоря Додона с поста главы партии?

В.Ц.: Нет. Между прочим, мы считаем, что само положение о приостановлении полномочий неконституционно, и мы намерены обжаловать эти положения в Конституционном суде. Я считаю, что не повлиял, более того, его избрание на должность президента Республики Молдова даже способствовал деятельности партии. Всем понятно, что он настоящий президент, он не отсиживается в Кондрице и молчит, он постоянно занят – выдвигает инициативы, отвечает на запросы, проводит встречи с высокопоставленными лицами. Авторитет президента Республики Молдова растет наряду с авторитетом и популярностью партии.

Т.: Социалисты заявили, что поддерживают инициированный президентом референдум, который состоится 24 сентября 2017 года. Как идет подготовка?

В.Ц.: Мы готовимся ко многим мероприятиям и разъясняем людям, чего мы хотим. Мы доводим до сведения граждан, какие проблемы сегодня на повестке дня страны и президента. Мы предлагаем им обдумать и осознать их, и сформировать свое мнение по вопросам, которые будут вынесены на референдум. Более того, из результатов опросов видно, что эти вопросы соответствуют требованиям и мнению людей. Уверен, что этот референдум все-таки состоится. Его задача состоит в том, чтобы узнать мнение граждан по ряду вопросов.

Т.: Вместе с тем, социалисты хотят, чтобы референдум по вопросу отстранения столичного примара Дорина Киртоакэ состоялся в тот же день, 24 сентября. Насколько это возможно? Не думаете, что избиратели могут запутаться?

В.Ц.: Нет. Мы хотим провести референдумы одновременно с целью экономии бюджетных средств. Закон позволяет совместить два референдума. Не думаю, что возникнет путаница, потому что будет один бюллетень по вопросу отстранения примара, который будет выдаваться только гражданам с постоянной пропиской в Кишиневе или пригородах, а другой бюллетень будет содержать вопросы, предложенные президентом. Ничего сложного, путаницы не будет, и закон это позволяет.

Т.: Если состоится смешанное голосование, Вы допускаете, что будете баллотироваться самостоятельно, а не по партийным спискам?

В.Ц.: Мы в одной команде, и соответственно, должны поддерживать команду. Более того, партия может выдвигать одного и того же кандидата и по одномандатному округу, и по партийным спискам. Поэтому, это вопрос тактики партии. Мы, в нужный момент, поближе к выборам решим, кто и где будет баллотироваться, а там каждый решит за себя. Если кто-то не попадет в списки, может попробовать себя в качестве независимого кандидата.

Т.: Думаете, что переход на смешанное голосование обеспечит ПСРМ больше голосов?

В.Ц.: Уверен, что так и будет. Я уверен, что ПСРМ придет к власти и получит необходимое парламентское большинство для назначения правительства. Нам, в принципе, безразлично какой будет избирательная система, главное – чтобы гражданин понял, что мы не боимся, и уверены в поддержке населения. Любая партия стремится к власти, и я уверен, что ПСРМ добьется этой цели.

Т.: Необходима ли нам предлагаемая ДПМ реформа правительства?

В.Ц.: Когда речь идет об оптимизации, реструктурировании и сокращении числа министерств и бюрократического аппарата, это хорошо, и думаю, что все партии «за». Другое дело, как это будет сделано, кто это делает, и будет ли достигнута цель. Здесь возникают сомнения: а в состоянии ли ДПМ это сделать. Я сомневаюсь в успехе этой реформы.

Т.: Вы депутат по спискам ПСРМ, но Вы не были членом партии. Не намерены ли Вы вступить в ПСРМ, или уже сделали это?

В.Ц.: Я уже вступил в ПСРМ и получил членский билет. В ПСРМ я вступил в этом году. За эти годы я пришел к выводу, что реальная консолидация левых сил должна проводиться осознанно. Многие из коллег по партии «Единая Молдова» вступили в ПСРМ. Я горжусь тем, что эти люди теперь в ПСРМ, а некоторые из них очень активны.

Т.: Проясните, пожалуйста, вопрос с партией «Единая Молдова», председателем которой Вы официально являетесь. Что с этим вопросом?

В.Ц.: Деятельность партии законсервирована. Соответствующие изменения еще не были сделаны, я обращусь к оставшимся в партии коллегам с просьбой их сделать. Большинство партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции, законсервированы, такова действительность в Республике Молдова.

Андриана Кептине