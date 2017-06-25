ТОП – 10 разочарований избирателей Республики Молдова

За прошедшие годы избиратели Республики Молдова прошли через череду разочарований, связанных с молдавскими политиками. ТРИБУНА составила условный рейтинг этих событий, который мы предлагаем Вашему вниманию.

1). Разочарование после провозглашения независимости

После провозглашения независимости большинство граждан Республики Молдова надеялись, что при демократии они будут жить лучше. На самом деле, Молдова среди первых в бывшем СССР, получила шанс развиваться как демократическое государство, но вскоре выяснилось, что новое государство не способно улучшить жизнь своих граждан, и погрязло в бесконечном переходном периоде.

2). Разочарование после войны на Днестре

В 1992 году, когда вспыхнул конфликт на Днестре, многие граждане в патриотическом порыве встали на защиту государства. Некоторые пожертвовали свои жизни, другие здоровье, но потом выяснилось, что государство и политики не оценили эти жертвы, чем вызвали еще одно большое разочарование.

3). Разочарование в правлении аграриев

После парламентских выборов 1994 года к власти в Молдове пришли аграрии, которые получили 56 депутатских мандатов из 101. Их поддержали в основном те, кто считал, что развитие сельского хозяйства обеспечит стране лучшую жизнь. Но аграрии не только не оправдали доверия избирателей, но и углубили кризис, в котором находилось государство.

4). Разочарование в правлении Альянса за демократию и реформы

Надежда на лучшее будущее появилась в Молдове после парламентских выборов 1998 года, когда три демократические партии объединились, создав первую в Молдове демократическую коалицию. Этот альянс сталь еще одним большим разочарованием, потому что за неполные два года спровоцировал целый ряд политических и правительственных кризисов, не оказавшись даже в состоянии довести до конца свой мандат. Более того, действия этого альянса привели к приходу коммунистов к власти в результате досрочных парламентских выборов в 2001 году.

5). Разочарование после внесения в 2000 году поправок в Конституцию

5 июля 2000 года парламент внес поправки в Конституцию Республики Молдова, изменив, среди прочих, и статью 78. Таким образом, если до того президент избирался гражданами путем прямого голосования, после внесения конституционных поправок, парламент был наделен правом избирать президента Республики Молдова 3/5 от общего числа депутатов. На тот момент такое решение казалось спасительным для страны и могло предотвратить установление тоталитарного режима, но потом выяснилось, что это решение было ошибочным. Позже эти поправки в Конституцию не только способствовали концентрации власти в руках коммунистов, но и стали причиной многочисленных продолжительных политических кризисов.

6). Разочарование в некоторых демократических партиях в 2005 году

Депутаты некоторых демократических партий, как например ХДНП, СЛП и ДП в апреле 2005 года проголосовали за переизбрание Владимира Воронина на должность президента Республики Молдова. Разочарование людей было настолько велико, что эти партии в кратчайшие сроки потеряли почти всех своих сторонников. Особенно остро это сказалось на ХДНП, которая практически исчезла с политической арены страны.

7). Разочарование в правлении коммунистов

Избиратели широко поддержали коммунистов в двух избирательных кампаниях 2001 и 2005 гг. Но, несмотря на всю свою власть, и на то, что партия дважды меняла свою стратегию, коммунистам так и не удалось вывести Молдову из списка беднейших стран Европы.

8). Разочарование в ЛДПМ

Зарегистрированная в 2008 году, уже в 2009, ЛДПМ оказалась у власти совместно с другими демократическими партиями. Это удалось благодаря большим ожиданиям демократического электората, который надеялся жить в современном европейском государстве. Позже влияние ЛДПМ выросло, но все закончилось в 2015 году, когда партия практически исчезла с политической арены страны.

9). Разочарование в ЛП

Либеральная партия существенно разрослась к 2005 году, получив практически весь электорат ХДНП. В 2009 году ЛП пришла к власти наряду с другими демократическими партиями, и входила в правящие коалиции до 2013 года. В 2015 году ЛП вернулась во власть, а в начале 2016 года допустила роковую ошибку, поддержав демократов при назначении правительства Павла Филипа, в то время как большинство населения выступало за проведение досрочных парламентских выборов. После этого рейтинги ЛП катастрофически упали, что вскоре привело партию к краху.

10). Разочарование в Юрие Лянкэ

В 2014 году и в начале 2015 года Юрий Лянкэ был самым популярным политиком в Молдове, и многие граждане связывали с ним свои надежды на лучшее будущее. Но, начиная с 2015 года, его рейтинги упали, когда люди поняли, какую роль он сыграл в хищении миллиарда из банковской системы страны, насколько он независим с политической точки зрения, насколько он на самом деле богат, и какую роль он сыграл в ряде других политических процессов. К концу 2016 года Юрий Лянкэ почти исчез с политической арены, став одним из самых больших разочарований со времен провозглашения независимости.