Касты молдавской политики...

В молдавской политике существуют, по меньшей мере, четыре касты. Это понятно даже тому, кто не очень разбирается в молдавской политике. Именно об этих кастах пойдет речь в представленном ниже материале.

Первая каста – каста плебеев, или как ее еще называют некоторые политики (неофициально, конечно) – каста политического планктона. В эту касту входят простые граждане, которые легко поддаются влиянию и периодически идеализируют некоторых политических лидеров. Некоторые представители этой касты становятся членами партий, другие – сторонниками. Они являются тем пушечным мясом, которое используют политики, и тем планктоном, которым кормятся большие политические акулы, для того чтобы стать сильнее, и сконцентрировать как можно больше власти в своих руках . Планктон обычно «пожирают» политики, а то, что осталось после «внедрения» того или иного политического проекта, перехватывают другие, которые в свою очередь «питаются» этим планктоном.

Вторая каста – каста идеалистов. Идеалистами являются те, кто периодически оказывают поддержку тому или иному политику в том или ином политическом проекте. Идеалисты сознательней политического планктона, но также как и представители первой касты, не чужды эмоций. Только с тем лишь отличием, что эмоциональность планктона направляется политиками, для достижения той или иной цели, а идеалисты сами направляют свои эмоции. Они не дают себя обмануть, они обманываются сами. Они верны определенным идеям и людям, но потом разочаровываются в них. Позже, спустя время, они находят себе других идолов, на которых «выливают» свое восхищение, и с которыми связывают свои идеалы, в чем и уподобляются представителям первой касты.

Третья каста – каста рвачей. Это беспринципные люди, которые сознательно привязываются к политическим лидерам и проектам с целью получения личной выгоды. В эту касту входят многочисленные местные лидеры, чиновники разных уровней и перебежчики, которые входили в состав всех партий, которые находились у власти за все годы независимости. В отличие от планктона и идеалистов, рвачи рассматривают политических лидеров только с прагматичной точки зрения, рассчитывая, как долго им следует находиться вблизи них, действуя в своих интересах, и когда необходимо ретироваться, или перейти на сторону других лидеров. Представители этой касты являются самыми опасными, потому что не раз именно их участие и присутствие определяет траекторию движения того или иного политического проекта. Еще ни разу в Молдове не было случая, когда эта траектория была бы направлена на благо страны.

Четвертая каста – каста бизнесменов. Представителями именно этой касты является большинство политических лидеров и политиков в нашей стране. Они приходят в политику с одной целью – заработать, потому что им, как никому другому известно, что политика является самым прибыльным бизнесом в нашей стране. Эти люди много вкладывают в то, чтобы стать политиками, и приходя во власть, делают все для того, чтобы не только вернуть вложенное, но и заработать в сотни, а то и тысячи раз больше. Именно это и «убило» Республику Молдова как государство.

Закончить эту статью я хотел бы констатацией о том, что в молдавской политике существует и пятая каста – каста ответственных, преданных интересам страны политиков, но представителей этой касты либо нет, либо они пока не проявили себя на политическом поприще. Поэтому, пока нет доказательств обратного, я остановлюсь на четырех перечисленных выше кастах.