Возобновление поставок электроэнергии из приднестровского региона и слабость европейского фактора, OP-ED

Дионис Ченуша

Поставки электроэнергии из контролируемого сепаратистским режимом региона в остальную часть Молдовы возобновились 5 июня 2017 года, в соответствии с решением государственной компании Energocom. Таким образом, без проведения какого-либо открытого тендера, Energocom согласовала и подписала контракт с Кучурганской теплоэлектростанцией (Молдавской ГРЭС). Этот контракт, который носит закрытый характер, предусматривает, что с 7 июня Energocom будет закупать 70% необходимой электроэнергии в приднестровском регионе. Оставшиеся 30% и далее будут закупаться у украинской компании ДТЭК-Трейдинг. По информации государственной компании Energocom, производитель из приднестровского региона, который принадлежит российскому концерну РАО ЕЭС, предложил цену в 45 долларов за 1 МВт·ч. Это на 10% ниже стоимости электричества, согласованной с украинским поставщиком (50,2 доллара за 1 МВт·ч) по итогам открытого тендера.

Сообщение компании Energocom воспроизвело Министерство экономики (Минэкономики, июнь 2017 г.), обосновавшее необходимость закупки электроэнергии из приднестровского региона. Доводы министерства заключаются в (1) энергетической ситуации в регионе; (2) необходимости диверсифицировать источники поставок; (3) более выгодной цене и (4) укреплении энергетической безопасности страны.

Полное отсутствие прозрачности в ситуации с подписанием контракта с Молдавской ГРЭС вызвало недоумение у европейских партнёров. Они отслеживали первый открытый тендер на закупку электроэнергии, проведённый в январе–марте 2017 года на основе рекомендаций, поступивших от Секретариата Энергетического сообщества. В связи с этим, представители Энергетического сообщества, Делегации ЕС в Молдове и Верховный советник ЕС по энергетической политике потребовали разъяснений относительно системы поставок электроэнергии в страну. Но никаких официальных разъяснений не последовало. Вместо этого власти сосредоточились на опровержении обвинений в том, что поставки с Молдавской ГРЭС означают финансовую поддержку сепаратистского режима и способствуют росту задолженности за природный газ перед Россией, размер которой достигает 7 миллиардов долларов.

Хронология событий:

21 декабря 2016 г.

Секретариат Энергетического сообщества передал Министерству экономики Руководство по ежегодным закупкам электроэнергии, предназначенное для использования с 2017 года.

5 января 2017 г.

Министерство экономики своим Приказом утвердило Инструкции по закупкам электроэнергии, которые на 99,9% воспроизводят положения Руководства, предложенного ранее Энергетическим сообществом. Одним из содержащихся в Инструкциях условий является формирование Наблюдательной группы (в составе Энергетического сообщества, Делегации ЕС в Молдове, Верховного советника ЕС по энергетической политике)

Январь – март 2017 г.

Дан старт процедурам проведения тендера, таким как публикация приглашения к участию в тендере, реакция со стороны заинтересованных поставщиков, запрос о подаче предложений и их приём, согласование цены и объявление победителя.

24 февраля 2017 г.

Министерство экономики попросило отложить приём заявок до 16 марта, сославшись на то, что Украина является ненадёжным источником поставок электроэнергии.

13 марта 2017 г.

Секретариат Энергетического сообщества направил в Министерство экономики письмо, завизированное представителем Делегации ЕС и Верховным советником ЕС по энергетической политике, с требованием следовать процедурам закупок и обеспечить соблюдение принципов прозрачности и недискриминации.

14 марта 2017 г.

Министерство экономики повторно просит отложить подачу заявок, теперь до 27 марта, ссылаясь на трудности в энергетическом секторе Украины, связанные с блокадой поставок угля из Донбасса.

24 марта 2017 г.

Наблюдательная группа проинформирована о том, что подача заявок вновь отложена, на этот раз до 31 марта – даты, которая является и крайним сроком действия прежнего контракта (1 апреля 2016 г. – 31 марта 2017 г.), подписанного с трейдером с сомнительной репутацией Energokapital. Эту отсрочку Министерство экономики мотивировало тем, что ожидается поступление предложения от ДТЭК и Energocom, который ещё не определился, где именно он будет закупать электроэнергию по наиболее выгодной цене.

31 марта 2017 г.

Проведена оценка предложений Молдавской ГРЭС и компании Energocom, предложившей закупать электроэнергию у ДТЭК Павлоградуголь. В этот же день, 31 марта, Energocom названа победителем, с окончательной ценой в 50,4 доллара за 1 МВт·ч. Отклонена оферта производителя из приднестровского региона, предложившего 54,4 доллара за 1 МВт·ч. В конечном итоге, Energocom объявила о намерении поставлять электроэнергию из Украины, закупая её у ДТЭК-Трейдинг (а не у ДТЭК Павлоградуголь, как было первоначально заявлено) в течение всего периода с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.

16 мая 2017 г.

Энергетическое сообщество публикует Отчёт Наблюдательной группы о проведении тендера на закупку электроэнергии для периода с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. В Отчёте указано на ряд недостатков при проведении аукциона, и содержится ряд вопросов к Министерству экономики, которые так и остались без ответа.

25 мая 2017 г.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщает об увеличении экспорта электроэнергии в Молдову на 69,5% относительно объёма в 810 миллионов кВт·ч, согласованного 3 марта.

26 мая 2017 г.

Уже на следующий день Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ухудшает прогнозы экспорта в Молдову. В результате решено сократить объёмы экспорта в три раза – с 270–280 миллионов кВт·ч в апреле–июне до 90 миллионов кВт·ч в июле–декабре 2017 года.

6–7 июня 2017 г.

Государственная компания Energocom, а после неё – и Министерство экономики, объявляет о подписании контракта с ГРЭС в Кучургане, которая предлагает на 10% более низкую цену. Согласно сообщению Energocom, контрактные положения были согласованы в апреле–мае, когда поставки из Украины уже осуществлялись.

7 июня 2017 г.

Энергетическое сообщество проинформировало о том, что Наблюдательная группа потребовала срочных разъяснений от Министерства экономики по поводу поставок электроэнергии. Это стало реакцией на заявление о вступлении в силу контракта с ГРЭС в Кучургане на период с 5 июня 2017 г. до 31 марта 2018 г.

Чем объясняются поставки электроэнергии из приднестровского региона? – три причины

Очевидно, что решение властей подписать контракт с Молдавской ГРЭС противоречит принципам прозрачности закупок электроэнергии, согласованным с европейскими партнёрами в конце 2016 года. Таким образом, несмотря на обязательства, взятые на себя властями страны, они решили продолжить поставки от производителя из приднестровского региона. Есть как минимум три объективные причины, способные объяснить такое решение.

Первая причина – нестабильность украинских экспортных прогнозов

Прогнозы украинской стороны относительно экспорта электроэнергии крайне неустойчивы. Это ясно продемонстрировало внезапное сокращение прогнозируемого объема электроэнергии для Молдовы, принятое вскоре после решения об удвоении экспорта электроэнергии молдавским потребителям (см. Таблицу выше). Изменчивые прогнозы могут быть вызваны трудностями, с которыми сталкивается украинская энергосистема из-за блокирования поставок угля из Донбасса. В результате в феврале энергетическом секторе Украины была объявлена чрезвычайная ситуация, а в июне срок её действия был продлён (Униан, июнь 2017 г.) ещё на один месяц.

Вторая причина – недостаточный объём электроэнергии из Украины

В декабре 2016 года Украина выразила готовность экспортировать в Молдову 810 миллионов киловатт-часов, или около 90 миллионов кВт·ч в месяц, то есть примерно 30% от объёма, необходимого Молдове в течение одного года (Expert-Grup, март 2017 г.). Тот же объём в 810 миллионов кВт·ч был подтверждён и в марте 2017 года. Следовательно, задолго до блокирования поставок угля из Донбасса, но и после него, имелась малая вероятность того, что Украина будет поставлять достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление Молдовы в объёме 3 миллиардов кВт·ч.

Третья причина – риски, связанные с приднестровским режимом

Кишинёвские власти осознают непредсказуемость тираспольской администрации. В то же время, неработоспособность ГРЭС в Кучургане могла бы иметь негативные последствия для всего экономического потенциала сепаратистского региона. Поэтому, чтобы не столкнуться с более масштабным кризисом, вызванным энергетическим и, соответственно, экономическим крахом региона, Кишинёв предпочёл возвратить Молдавскую ГРЭС в схему поставок электроэнергии. Проблема долгов за природный газ была отодвинута на второй план, хотя эти долги увеличатся, так как ГРЭС производит электроэнергию исключительно за счёт природного газа, за который она не платит Moldova Gaz, а значит и Газпрому. Кроме того, контракт с ГРЭС в Кучургане позволил Кишинёву смягчить агрессивную реакцию тираспольской администрации, связанную с совместным контролем на молдо-украинской границе, действующим на КПП „Кучурган–Первомайск” с 31 мая 2017 года.

Игнорирование процедур прозрачности

В начале 2017 года Молдова обязалась внедрить прозрачный механизм закупок электроэнергии, основанный на рекомендациях Энергетического сообщества. В реальности же власти предпочитают придерживаться прежних практик, когда контракты на поставку электроэнергии согласовывались за закрытыми дверями. Решение властей подписать контракт с Молдавской ГРЭС наблюдатели расценили как „доведение до абсурда” принципа прозрачности закупочных процедур (EuropaLiberă, июнь 2017 г.).

Такое поведение вызывает беспокойство у европейских партнёров, которые прилагают усилия для поддержки таких реформ в энергетическом секторе, как реформирование Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), совершенствование нормативно-правовой базы или содействие соединению энергосистем Молдовы и Румынии.

Однако контракт с ГРЭС в Кучургане является логическим следствием того факта, что европейские партнёры в целом ряде случаев не воспрепятствовали успешным попыткам молдавских властей извратить процедуру тендера.

Во-первых, Кишинёв не в полном объёме внедрил рекомендации, представленные Энергетическим сообществом в конце 2016 года. Так, Инструкции Минэкономики по закупке электроэнергии не включили в себя обязательство поставщика доказать факт оплаты им сырья для производства электроэнергии. Это отклонение от рекомендаций позволило Молдавской ГРЭС вписаться в требования для участия в тендере, хотя она и не платит Moldova Gaz за природный газ, используемый при производстве электроэнергии, которую ГРЭС продаёт затем правобережью Днестра.

Вторым отклонением от рекомендаций, не вызвавшим должной реакции со стороны европейских партнёров, стало включение в список потенциальных поставщиков компании Energocom, хотя она и не отвечала ряду технических требований. Говоря конкретнее, будучи не производителем, а лишь посредником, Energocom не могла продемонстрировать наличие у неё достаточного объёма электроэнергии. Тем не менее, государственная компания была допущена к участию в тендере операторами рынка (такими как Gas Union Fenosa, Red NORD и т.д.).

Согласно Отчёту о результатах мониторинга Наблюдательной группы, Министерство экономики, которое является учредителем Energocom, неоднократно откладывало реализацию тендерных процедур (Энергетическое сообщество, май 2017 г.). Последняя отсрочка действовала до 31 марта – даты истечения прежнего контракта с Energokapital. Свои действия Минэкономики аргументировало отсутствием ясности с источником, из которого Energocom будет поставлять электроэнергию. Иными словами, хотя Energocom и не знала, где она будет закупать электроэнергию, компания была допущена к участию в тендере. Наблюдательная группа указала на этот факт лишь в мае, в своём Отчёте о результатах мониторинга, представленном спустя полтора месяца после проведения тендера.

Наконец, европейские партнёры с самого начала согласились на ограниченную роль. Ведь они дали согласие участвовать в работе Наблюдательной группы, не удостоверившись в наличии у них эффективных рычагов, которые позволили бы предъявлять условия для точного соблюдения процедур тендера. Аналогичное бессилие наблюдалось и в пост-тендерный период, когда Министерство экономики полностью проигнорировало Отчёт о результатах мониторинга закупок и рекомендации Наблюдательной группы. Следовательно, роль Наблюдательной группы была скорее церемониальной. Власти использовали её, чтобы имитировать свою открытость для европейских партнёров и прозрачность в отношениях с молдавской общественностью.

Вместо заключения...

Непоследовательность властей в сфере правил игры скорее является проблемой общего характера, нежели случайностью. Европейские партнёры пытаются изменить статус-кво, но редко добиваются успеха. Такое положение дел характерно не только для энергетического сектора, его можно встретить практически в любой сфере.

В случае с тендером на поставку электроэнергии европейских партнёров сделали пассивными наблюдателями очередных проявлений отсутствия прозрачности со стороны властей. Помимо того, что власти оказали содействие государственной компании Energocom, своими действиями они помешали конкуренции и запугали потенциальных участников тендера из Украины и операторов внутреннего энергетического рынка.

Инструкции по закупкам электроэнергии следует тщательно пересмотреть, чтобы исключить лазейки, открывающие поле для злоупотреблений Минэкономики. Затем правила закупки электроэнергии должны найти своё отражение в первичном законодательстве, что придаст им обязательный характер. Роль Наблюдательной группы в обязательном порядке должна быть усилена, а её состав – дополнен представителями гражданского общества.

Правила игры должны быть едиными для всех, в том числе и для государственных компаний, таких как Energocom. Вне зависимости от обстоятельств, при поставках электроэнергии должны действовать принципы прозрачного и конкурентного тендера, диверсификации источников поставок и финансовой добропорядочности поставщиков, которые обязаны погашать свои долги за углеводороды, используемые при производстве электроэнергии.

Подводя итог: прозрачные закупки электроэнергии в Украине, погашение задолженности за природный газ, потребляемый МолдГРЭС, и её дальнейшая интеграция в молдавское правовое поле, а также прогресс в процессе соединения молдавской энергосистемы с румынской – остаются главными приоритетами для сектора электроэнергетики.