Молдаване добиваются для себя личных гербов, а глава академии пожелал и получил целых два

Думитру БАРБАЛАТ

Во все времена люди любили покрасоваться регалиями. Мы не исключение. В МО опубликованы специфичные указы президента - о регистрации герба и флага для некоторых населенных пунктов. Проблема важная. Эти указы изданы на том основании, что у президента, помимо основных полномочий, есть и иные. На всякий случай сказано, что он может исполнять и другие полномочия согласно закону (раздел V, ст.88, j) Конституции). Эта фраза из Конституции настолько примечательная и значимая, настолько и скрытая. Потому как на этой основе, не внеся дополнений в Конституцию, в полномочия президента, достаточно другим органическим или ординарным законом предоставить главе государства какие-либо дополнительные полномочия. Как всегда - просто и гениально!

И на основании указанных иных полномочий и закона от 2011 года о публичных символах и издаются подобные указы.

До настоящего времени были утверждены – 3 гимна (2016), 21 символов (в 2015 – 4 и в 2016 – 17) и 26 знамен (по одному - в 1995, 1996. 1999. и в 2009, 4 - в 2015. и 17 - в 2016). Узаконили свои гербы и флаги 13 сел, один город (Крикова) и 8 районов (Дондюшаны, Теленешть, Чимишлия, Басарабеаска, Глодень, Криулень, Орхей и Кантемир).

Помимо указанных решений, есть еще и решения Национальной комиссии по геральдике, согласно которым были утверждены именные гербы для 14 частных лиц. А всего решений указанной комиссии с начала ее деятельности в 1995 году и до настоящего время – 32. 12 – в 2015, 12 – в 2014, 7 – в 2012 и 1 – в 1997. Примечательно, что президент Академии наук зарегистрировал для себя два герба. Среди владельцев собственных гербов еще некоторые известные фамилии – Рэдукан, Ион Присэкару, Зубко.

Также примечательно, что закон о публичных символах предусматривает три категории символики – национальные, территориальные и частные. И совсем уж знаменательно, что среди национальных символов нашли свое место государственные корабельные флаги, гражданские корабельные флаги и особенно флаги военных кораблей и военные флаги. Не просто армейские, а военные. Символами считаются и наши национальные три цвета.

Спорю, многие этих нюансов не знали!

Теперь совсем немного о национальной комиссии по геральдике при президенте. Создана она впервые указом президента Мирчи Снегура в 1995 году. Тем же указом были утверждены устав комиссии и ее персональный состав из 13 членов.

В составе аппарата президента создан кабинет геральдики, осуществляющий материально-техническое обеспечение деятельности национальной комиссии по геральдике. Что-то наподобие секретариата для комиссии. А в состав кабинета геральдики входят государственный геральдист, секретарь-геральдист и художник-геральдист.



В 2015 году президент утвердил новый устав комиссии. А вот состав самой комиссии менялся, но документально не пересматривался еще с 2010 года. В текущем году состав комиссии был обновлен: новые председатель, заместитель, секретарь и 12 членов комиссии. Ранее на портале президентуры была и информация о деятельности комиссии по геральдике. Ныне на портале этой информации нет.

За последние два с половиной года приняты 25 указов президента и 14 решений комиссии. Почти по два документа в месяц! Так ведь можно и утомиться. А если учесть, что в Молдове 60 городов и 1614 сел, то работы такими темпами хватит на века для многих геральдистов и президентов.