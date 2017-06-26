Филип выступит на заседании ПАСЕ и встретится с европейскими официальными лицами

Премьер-министр Павел Филип 25-27 июня посетит Страсбург с официальным визитом, сообщается в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу.

В ходе визита глава кабинета министров выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и встретится с европейскими официальными лицами. Павел Филипп проведет дискуссии с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, председателем Конгресса местных и региональных властей Гудрун Мослер-Тёрнстрём, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди, а также с содокладчиками ПАСЕ по Молдове Валентиной Лескай и Эгидиюсом Варейкисом.

Кроме того, премьер Павел Филипп встретится с генеральным секретарем Совета Европы Торбьёрном Ягландом. После встречи официальные лица проведут совместную пресс-конференцию.

Премьер-министр также примет участие в торжественном открытии в штаб-квартире Комитета министров СЕ выставки традиционных национальных костюмов Республики Молдова.