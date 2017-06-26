Конгресс русских общин обвиняет молдавские власти в русофобии и грозится Донбассом

В Молдове может начаться «горячая» фаза противостояния, подобно конфликту в Донбассе, если Кишинев не откажется от «русофобских» решений, например, высылки российских дипломатов. Такого мнения придерживаются представители Конгресса русских общин Республики Молдова.

На сайте Конгресса было опубликовано обращение к властям Молдовы, в котором представители русскоязычного населения РМ заявляют, что в последнее время «власти Молдовы умножают враждебные в отношении России действия».

«Власти Молдовы умножают враждебные в отношении России действия. Стало фактически обычным делом без каких-либо объяснений запрещать въезд в Молдову российским журналистам, ученым, экспертам, миротворцам и др. Апогеем углубляющегося молдо-российского противостояния стала высылка из Кишинева пяти российских дипломатов, признанная Высшим советом безопасности РМ необоснованной», — отмечают авторы заявления.

Представители Конгресса выступают против подобных действий и считают, что это может привести к возникновению противостояния, аналогичного конфликту на востоке Украины.

«Конгресс русских общин Республики Молдова считает опасным, а посему недопустимым культивирование русофобских настроений в нашей стране, прежде всего - институтами государственной власти. Эта практика, как фиксируют социологи, ведет к ужесточению противостояния внутри самого общества, возникновению серьезного межэтнического напряжения, которое, как свидетельствует опыт других стран, и прежде украинского Донбасса, может перерасти в «горячую» фазу противостояния. Этого хотят нынешние власти?», — говорится в сообщении.

Авторы сообщения встали на защиту сепаратистов левобережья Днестра и осудили сотрудничество Кишинева и Киева.

«Объединив усилия с русофобскими властями Украины, молдавские политики затеяли новый виток конфронтации с Приднестровьем, создавая там российским соотечественникам невыносимы условия выживания в состоянии транспортной и продовольственной блокады», — отмечается в заявлении.

Конгресс русских общин в Республике Молдова был зарегистрирован в Министерстве юстиции в 1998 году. Позднее было решено создать русские общины в тех районах Молдовы, где численность русскоязычных жителей составляет 10 %.

С 2003 года Конгресс русских общин является членом Международного Совета российских соотечественников и активно выступает за интеграцию Молдовы в «Русский мир».