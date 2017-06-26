НЦБК подтвердил задержание Вячеслава Чебана: чиновнику грозит до семи лет тюрьмы

Бывшего главу департамента пенитенциарных учреждений и вице-министра внутренних дел подозревают в извлечении выгоды из влияния. По данным НЦБК, чиновнику должны были передать десятки тысяч евро взятки за обещание «замять» уголовное дело.

Согласно предварительным данным, сотрудник таможенной службы, который является финном бывшему вице-министру, вымогал и получил 60 тысяч евро взамен на обещание повлиять через родственника на некоторых прокуроров вынести решение о прекращении преследования и закрытия уголовного дела, по которому осведомитель подозревается в изготовлении и обороте банковских карт.

Поскольку осведомитель не располагал необходимой суммой, была достигнута договоренность о том, чтобы тот продал квартиру. Таможенник якобы нашел покупателя для данной недвижимости, которая не могла быть продана, так как записана на третье лицо.

Позже, уверяя, что проблема уголовного процесса может быть решена через нанаша, таможенник в качестве доказательства представил отрывки беседы по Viber. В итоге, было принято решение, что деньги будут переданы в два этапа: 45 тысяч евро и 15 тысяч евро до 24 июня т.г.

В результате следственных мероприятий и уголовного преследования как сотрудник таможни, так и бывший вице-министр были признаны подозреваемыми и задержаны на 72 часа.

В случае признания вины подозреваемым грозит до семи лет тюремного заключения.