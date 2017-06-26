В Молдове сократили декретный отпуск

Отпуск по уходу за ребенком хотят сократить с шести до четырех лет. Поправки в Трудовой кодекс уже утвердил кабмин, и проект передали в парламент.

По мнению кабинета министров, перерыв в шесть лет является «слишком большой нагрузкой для работодателей», поскольку за этот срок человек может потерять квалификацию. Кроме этого, власти намерены выплачивать пособия тем женщинам, которые уволились во время ожидания ребенка. Их выплаты будут рассчитываться, согласно доходам супруга.

После того, как закончатся три года оплачиваемого отпуска, мамы смогут еще год находится в декрете, за ними будет закреплено рабочее место.