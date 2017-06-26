Каково болеть сахарным диабетом в Молдове?

Марина Продиус

В Молдове зарегистрировано 90 тыс. больных сахарным диабетом, включая 400 детей.

При этом 20 тыс. пациентов страдают диабетом первого типа, известного как инсулинозависимый. В мире, по данным ВОЗ, этим недугом сегодня болеют более 422 млн. человек. Ожидается, что к 2030 г. их число достигнет 552 млн. Так, каждые шесть секунд два человека на земле заболевают диабетом, и каждые шесть секунд диабет уносит одну человеческую жизнь. То есть каждый год от осложнений сахарного диабета, включая сердечно-сосудистые заболевания, умирает 3,8 млн человек - это больше, чем население нашей республики.

Борьба за жизнь

Коля растет гиперактивным ребенком, занимается плаванием, перешел в третий класс. За неделю до окончания учебного года родители заметили, что ребенок стал вялым, жаловался на отсутствие аппетита и постоянную жажду. Попасть к семейному врачу сегодня не так просто. Нужно подождать, как минимум, неделю, чтобы зайти на прием к доктору, получить направление на сдачу анализов, а затем еще подождать их результаты. Так получилось и в этот раз. Пока ждали результаты, Коле стало резко плохо и его отвезли в реанимацию. Там ему и поставили диагноз - сахарный диабет 1 типа. Если ребенок еще не осознал, что его ждет, то у родителей - шок. И они понимают, что Коля с этого дня должен соблюдать строгую диету, ему нужны дозированные физические нагрузки, но и самое важное – это лечение препаратами инсулина.

Почему это произошло, ведь в семье никто никогда не болел сахарным диабетом? Ребенок питается хорошо, растет в спортивной семье, редко болел. Причины сахарного диабета у детей до сих пор исследуются.

Первое, с чем столкнулись родители, когда Колю выписали из больницы, - необходимость научить ребенка самому делать подкожную инъекцию инсулина, ведь в школе ему никто не поможет. Важен не только режим, но и техника, глубина введения, чередование инъекций. Если инсулин выдают в аптеках бесплатно по рецепту, то инсулиновые иглы нужно покупать. При этом их рекомендуют часто менять, чтобы избежать боли. Детям терпеть боль не всегда под силу. По словам матери, в аптеках можно приобрести только иглы длинной 8 мм. Коротких игл - 4-5 мм в наших аптеках нет. Их можно купить только за границей. И как показывает опыт, короткие безопаснее, и их применение менее болезненное. А использование длинных игл увеличивает риск внутримышечной инъекции с возможным развитием гипогликемии.

Также мама обратила внимание, что ребенку будет неудобно каждый раз брать кровь с пальца, особенно когда он будет в школе. В Италии они приобрели специальный аппарат за 150 евро и пластины к нему за 60 евро, которых хватает на две недели, чтобы не прокалывать палец по пять-шесть раз в день. На руку будет приклеена наклейка, которую можно сканировать.

«Коля пока многого не осознает, - рассказывает мама. – Оставаясь дома один во время каникул, он ест все подряд, т.к. у него постоянное чувство голода. А когда мальчик съел почти всю упаковку бубликов, я летела с работы домой, сломя голову. Но как объяснить восьмилетнему ребенку, что ему не хватает своего инсулина, и чтобы не заболели ножки и глазки, надо делать уколы и измерять уровень инсулина в крови, чтобы его не оказалось слишком много или мало. Коля стал грустным, резко похудел, очень часто в его глазах слезы, а на пальцах рук, ладонях – синяки».

В других странах такие дети – на инвалидности

В его жизни теперь все будет по-другому. В некоторых странах инсулинозависимые дети до 18 лет получают статус инвалидов детства, без привязки к определенной группе. В Молдове нет никаких поблажек. Группу инвалидности дают только с учетом степени потери трудоспособности диабетика. Это значит, что в детский сад ребенка, больного диабетом, нельзя отдать, а в младших классах он тоже не может контролировать состояние своего здоровья и делать инъекции. Что делать таким родителям?

Если среди взрослого населения преобладает сахарный диабет 2-го типа, то среди детей преобладает сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый). У детей диабет протекает острее, и без соответствующего лечения, как правило, приобретает тяжелое, прогрессирующее течение. Такое развитие диабета у детей обусловлено интенсивным ростом организма и усиленным обменом веществ. Течение сахарного диабета у детей зависит и от возраста ребенка, в котором началось заболевание. Чем младше ребенок, заболевший диабетом, тем тяжелее он протекает, и тем больше угроза развития различных осложнений.

Чтобы понять весь ужас того, что произошло в каждой семье, где заболевает ребенок, нужно в реальности столкнуться лицом к лицу с этой болезнью. И таких случаев - миллион во всем мире. Несмотря на усилия и меры, которые принимаются во всех странах, болезнь как сахарная паутина, поглощает и не отпускает. С 1980 г. общее число больных сахарным диабетом в мире увеличилось в четыре раза – со 108 млн до 422 млн в 2014 г. Ученые подчитали, что через 20 лет сахарным диабетом будут страдать каждый десятый житель планеты. Болезнь может отмечаться даже у годовалого ребенка. Причем причиной иногда называют перенесенный стресс. Кроме того, это - тяжелое бремя для экономики страны, которая с годами должна увеличивать расходы на помощь тем, кто сидит на инсулиновой игле.

Само лечение для любой семьи требует огромных расходов, связанных с приемом дорогостоящих препаратов и использованием средств контроля. Но это не то лечение, после которого больной идет на поправку и выздоравливает. Сахарный диабет – заболевание на всю жизнь и его вылечить нельзя. С этим нужно смириться. Но если взрослый человек понимает, что с ним происходит, то ребенку сложно объяснить, что теперь он не может просто съесть несколько конфет или вдоволь бубликов. Ему стыдно перед сверстниками, когда нужно колоть инсулин. Ему кажется, что он не такой, как все.

Что мы знаем о сахарном диабете?

Очень важно понимать, что сахарный диабет - это не болезнь сладкоежек. Выявление диабета первого типа не означает, что человек злоупотреблял сладким. Учеными доказано, что недуг развивается, когда иммунная система атакует его собственную поджелудочную железу, из-за чего она больше не вырабатывает инсулин. Обнаруживается главным образом в молодом возрасте - до 35 лет. Причина неизвестна, поэтому его нельзя предотвратить. Люди, страдающие этим типом диабета, зависимы от инсулина всю жизнь.

Что касается диабета второго типа, то здесь сахар только косвенно является причиной заболевания. Чаще всего он встречается у людей, которым уже за 40 лет и вызван ожирением, стрессом, отсутствием физических упражнений. Второй тип диабета - наиболее распространенная форма, которой страдают около 90% диабетиков.

То, что от сладкого нужно полностью отказаться, - это миф. Его можно позволить, но только не на голодный желудок. А тем, у кого уровень глюкозы в крови очень низкий, врачи даже рекомендуют принимать таблетки глюкозы.

Как правило, больные диабетом, ограничены в возможности самореализоваться, вынуждены ограничивать себя во многом, исключены из активного образа жизни. Сахарный диабет является глобальной проблемой XXI в. Диабет стал четвертым после малярии, туберкулеза и СПИДа социально значимым заболеванием под эгидой ООН.

Диабет опасен осложнениями. Увеличивается риск потери зрения. По данным ВОЗ, более половины слабовидящих людей страдают этим заболеванием. Также увеличивается риск патологии почек в 17 раз, ампутации нижних конечностей - в 20 раз, развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда - в два раза. Все это приводит к инвалидности и высокой смертности. При этом те, у кого есть какое-либо осложнение, тратят на лечение денег в три раза больше.

Несмотря на усиленную работу международных организаций, открытия в медицинской науке, поддержку правительств и государств, пока еще не удалось остановить рост заболевания. По данным ВОЗ, в 2012 г. от диабета умерли 3,7 млн человек; смертность выше в странах с низким и средним уровнем дохода; к 2030 г. диабет будет на седьмом месте в списке причин смерти во всем мире.

В Молдове хватает инсулина

- В настоящее время Молдова не сталкивается с проблемами обеспечения препаратами инсулина больных сахарным диабетом, - говорит председатель Ассоциации больных сахарным диабетом ProDiab, врач и депутат парламента Борис Головин. – У нас хорошее снабжение инсулином. Его можно получить в любой аптеке по рецепту как компенсируемое лекарство. Кроме того, нет перерывов в поставках, и страну не трясет, как раньше, из-за того, что не состоялся тендер, и не был закуплен инсулин. Эта больная тема снята с повестки дня уже почти три года назад.

Молдова закупает инсулин у двух производителей - Novo Nordisk (Дания) и Eli Lilly (Франция). Эти два поставщика разделили между собой мировой рынок и контролируют около 90%. Их продукция почти не отличается по цене. Но некоторые пациенты легче переносят инсулин от одного производителя, чем от другого. Раньше, когда тендер выигрывал один из поставщиков, это создавало проблему некоторым больным, т.к. инсулин подбирается индивидуально. Но сегодня такой проблемы нет. Мы часто встречаемся с коллегами, которые отмечают, что у их больных сахарным диабетом нет такого выбора.

Однако пока актуальной проблемой остаются тест-полоски, необходимые для определения уровня глюкозы в крови. Они дорого обходятся для каждого больного. Но с 2016 г., детям до 18 лет выдают тест-полоски бесплатно. Чтобы снизить сахар в крови до нормы, его приходится измерять очень часто, иногда по 6-7 раз в день, особенно утром, после сна и перед едой. От самоконтроля зависит очень многое. Стоимость глюкометра - это мелочь, по сравнению с той солидной суммой, которую приходиться регулярно выкладывать за тест-полоски.

Сегодня перед нами стоит задача добиться того, чтобы остальные инсулинозависимые могли получать бесплатно хотя бы по одной-две полоски в день. Мы будем поднимать этот вопрос перед минздравом, чтобы они изыскали необходимую сумму денег для пациентов первого типа. Стоит одна полоска, в зависимости от производителя, примерно 10 леев, т.е. в день нужно потратить 50-70 леев. Это большие затраты, поскольку речь идет о 7-8 млн. леев в год.

Для больных второго типа уже проще. Измерить сахар в крови можно раз в месяц в поликлинике. Тест-полоски бесплатно выдают не во всех странах. Все зависит от социально-экономического состояния. Где-то полоски бесплатно выдают только ветеранам, людям с низким доходом, а всем остальным - ниже реальной стоимости, - рассказал Борис Головин в интервью NOI.md.

Деньги дороже сахара

Постоянные расходы по $60-80 в месяц на тест-полоски мало кого обрадуют. Но если постоянно не проверять уровень сахара в крови, то возможно осложнение, которое может причинить сахарный диабет, разрушительно действуя на печень, почки, сердечно-сосудистую систему и приводя к инвалидности.

Кроме того, перед каждым уколом нужно знать дозу инсулина. Если колоть фиксированные дозы инсулина, это может привести к проблемам. У ребенка это может вызвать гипогликемию, т.е. постоянное чувство голода, он становится капризным, или он может впасть в диабетическую кому. В любом случае неправильное лечение или же его отсутствие может привезти к осложнениям, человек может стать инвалидом или даже умереть.

По словам Головина, Минздрав, помимо инсулина, для определённых категорий пациентов закупает и аналоги инсулина, которые стоят во много раз дороже человеческого. Но этот препарат дружественный по отношению к поджелудочной железе и не вызывает гипергликемии (клинический симптом, свидетельствующий об увеличении содержания глюкозы в крови).

- Закупки этого препарата делаются отдельно и в аптеке по рецепту его не получить. Есть специализированная комиссия при Республиканской клинической больнице, которая определяет лиц, которым необходимо перейти от человеческого инсулина на аналоги инсулина. Для этого есть критерии. Все зависит от общего состояния больного, его рода занятий. В некоторых странах государство не может себе позволить такую роскошь, и пациентам приходится самостоятельно его покупать. Молдова тратит на приобретение аналогов около 80 млн. леев в год.

Да, это дорогая болезнь. Но государство компенсирует расходы на приобретение инсулина, а также на другие сахароснижающие препараты. С 2013 г. препараты закупаются из денег, аккумулированных в фонде Национальной компании медицинского страхования (НКСМ). Больному нужно только соблюдать диету и вести специальный образ жизни. Научить самоконтролю, как избежать осложнений и правильно принимать лечение, помогут в Школе диабета.

Кроме того, есть хорошая новость для детей. Если в прошлом году Минздрав отправил в санаторий «Сергеевка» 40 детей, то в этом году на лечение поедут 100 детей из 400. Они будут под присмотром врачей-эндокринологов и педиатров. Это делается для того, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными и отдыхали со сверстниками.

Также в этом году готовится план действий по борьбе с осложнениями сахарного диабета на 2017-2020 гг., который уже находится на рассмотрении в правительстве. В этой программе оговорены определенные суммы, которые будут выделены из НКСМ. В Молдове, к сожалению, нет республиканского диабетического центра, как в других странах. Например, в Москве есть Институт диабета. У нас - разрозненные отделения. В отделении эндокринологии упор делается на впервые выявленных пациентах, чтобы научить пользоваться инсулином, когда и как его водить, соблюдать диету. А уже по необходимости и направлению семейного врача пациенты периодически проходят лечение в отделениях хирургии, терапии, офтальмологии.

Всех диабетиков не учли

Официально в Молдове болеют диабетом около 90 тыс. человек, или почти 3%. Для сравнения: в Румынии и на Украине больные сахарным диабетом составляют 6-8% от всего населения. Т.е. в нашей стране, скорее всего, многие случаи этого заболевания не диагностированы. Большинство людей невнимательно относится к состоянию своего здоровья и, как следствие, поздно узнаёт о своем заболевании. Они обращаются к врачу, когда болезнь прогрессирует. Основная доля таких больных - люди предпенсионного и пенсионного возраста. Около 50% жителей планеты даже не подозревают, что они у них может быть диагностирован сахарный диабет.

- Первые признаки сахарного диабета – жажда и недомогание. Одна из причин заболевания сахарным диабетом – это неправильное питание, - отмечает Борис Головин. - В последнее время появилось много фаст-фудов, продуктов, которые приводят к повышению сахара в крови. Кроме того, люди ведут малоподвижный образ жизни. И наследственность - тоже немаловажный фактор. О нем ученые и врачи говорят как об одной из причин заболевания сахарным диабетом второго типа во взрослом возрасте. Осторожно нужно относиться и к вирусным инфекциям и, конечно же, избегать стресса.

Эксперты отмечают, что с ростом количества больных сахарным диабетом растут и расходы государства. И даже достаточно обеспеченные страны уже не в состоянии удовлетворить эти потребности. Единственный выход, - уделять больше внимания профилактике этого заболевания и предупреждению его осложнений, что не так накладно.