Доверенное лицо президента Молдовы Ион Чебан ответил Траяну Бэсеску.

Выступая на съезде Партии национального единства, экс-президент Румынии, ставший вчера почетным председателем этого формирования, в очередной раз выступил с колкими заявлениями в адрес Игоря Додона, ранее лишившего его молдавского гражданства.

На заявления отреагировал доверенное лицо главы государства Ион Чебан, который отметил, что Бэсеску никого не удивил своей "базарной" речью. Всем известно: чем больше его разочарование, тем больше из его уст яда, отметил Чебан. - Господин Бэсеску знает, что зима не похожа не лето, но еще не знает, что Молдова не Румыния. Здесь деревенские штучки будут быстро пресечены.

После пинков под зад, которые он получил дома, он может получить их и в гостях, в том числе, от своих собственных унионистов из прошлого или из настоящего, - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что унионисты Шалару и Бэсеску пожелали сотрудничать с румынкой Санду.