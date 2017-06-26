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Мнение: Киртоакэ грозит немалый срок тюремного заключения
26.06.2017

 Несмотря на то что генеральный примар Кишинева находится всего лишь под домашним арестом, ему грозит реальный срок тюремного заключения. И срок этот, по мнению специалистов, может быть совсем не малым.

Юрист Раду Бушилэ говорит, что генпримар Дорин Киртоакэ может быть осужден на долгие годы тюремного заключения. А все из-за того, что суммы, которые по мнению следствия он рассчитывал получить обманным и незаконным путем при внедрении проекта платных парковок, были слишком уж велики, передает eurotv.md

"Я считаю, что Дорину Киртоакэ грозит от 5 до 10 лет лишения свободы по делу о платных парковках. Он может быть осужден на такой долгий срок, потому как выгода, которую он должен был получить, была и есть существенной" - заявил Бушила.


 
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