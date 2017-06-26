Додон: Буду рад, если Бэсеску проведёт объединение в тюрьме

В ответ на реплику бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который назвал его "пуделем" Путина, глава молдавского государства сообщил, что Траяну Бэсеску свойственно хоронить свои долгосрочные политические проекты.

Глава государства отметил, что в Кишинёве с треском провалились его либеральный адепты: Гимпу и Киртоакэ, за которыми также постыдно последуют нынешние унионисты во главе с Анной Гуцу и Анатолом Шалару.

Игорь Додон заявил, что высказывания и действия Бэсеску, который был президентом Румынии два мандата, подтверждают его подозрения в том, что значительная часть политического класса Бухареста стремится к ликвидации молдавской государственности, передаёт realitatea.md.

"Бэсеску один из самых радикальных и нелепых представителей унионизма, но не единственный. Таких, как он, много. Пропагандистская кампания "Басарабия - румынская земля" была начата во времена Бэсеску. Он открыто поддержал и продолжает поддерживать экстремистские и антигосударственные партии в Республике Молдова. Вся эта унионистская пропаганда нанесла значительный урон доверительным отношениям Кишинёва и Тирасполя.

Но именно это и является одной из целей унионистов - не допустить воссоединения Республики Молдова, потому что единая Молдова не сможет быть присоединена к Румынии, а войска НАТО не смогут дойти до Днестра.

Вот почему я настаиваю на законодательном запрете унионизма и привлечению к ответственности тех, кто организует кампании и действия по ликвидации государства Республика Молдова. В любой уважающей себя стране существует уголовное наказание за подобные действия", - сообщил Игорь Додон.

В заключение Игорь Додон высказался о том, что Траян Бэсеску пытается избежать правосудия в Румынии, где на него заведено уголовное дело по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Президент Молдовы призвал румынское правосудие помочь Бэсеску провести Объединение и другие объединения в тюрьме.

Напоминаем, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску, недавно ставший почётным председателем Партии национального единства, вчера, 25 июня, на внеочередном съезде партии, сделал громкие заявления, высмеяв не только президента Додона, но и всех молдавских политиков.