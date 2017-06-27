Реальная угроза для правительства Филипа. У нас будет новый премьер?

Парламентская фракция Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) обратилась в Конституционный суд с запросом о рассмотрении конституционности Постановления парламента №1 от 20 января 2016 года, которым было назначено правительство Филипа. Либерал-демократы хотят рассмотрения той части документа, в котором в состав правительства были назначены лица, подозревающиеся в причастности к преступной схеме по экспорту анаболиков через ГП Poșta Moldovei.

На первый взгляд в этом запросе нет ничего странного – парламентская группа использует законные рычаги для преодоления ситуации, которую считают ненормальной. На первый взгляд, в этом нет серьезной опасности для нынешнего состава правительства, как нет сомнений в том, что либерал-демократам не свойственны политические игры со скрытыми целями. Но, есть несколько нюансов, которые указывают на то, что все не так просто, как кажется на первый взгляд, и именно об этом пойдет речь в моей статье.

Либерал-демократы и не подозревали, что их другой запрос в КС (об отмене конституционной реформе от 5 июля 2000 года) будет использован другим политическим лагерем в собственных интересах. Таким образом, в разгар политического кризиса (когда оппозиция протестовала и собирала подписи в поддержку проведения референдума по вопросу избрания президента страны прямым голосованием граждан) КС вынес решение, перевернувшее с ног на голову политическую ситуацию в стране, а осенью 2016 года у нас прошли президентские выборы. Кто-то может дать гарантии, что инициатива ЛДПМ не будет снова использована с целью удовлетворения чьих-нибудь скрытых интересов?

Кстати, не стоит расслабляться и думать, что запрос касается только «лиц, подозревающихся в причастности к преступной схеме по экспорту анаболиков через ГП Poșta Moldovei». Были случаи, когда запросы в КС дополнялись в последний момент, непосредственно во время заседания суда (как в случае с назначением Влада Филата на должность премьер-министра в апреле 2013 года), и касались гораздо более широкого спектра проблем, чем изначально, а последующие решения КС сыграли поворотную роль в политической жизни страны. Были случаи, когда КС самостоятельно расширял предмет рассмотрения, и снова существенно влиял на ход политических событий. В итоге, можно предположить, что и сейчас такой сценарий не исключен. Не хочу заниматься спекуляциями, но что-то мне подсказывает, что все не так просто с этим запросом либерал-демократов. Что-то мне подсказывает, что нас ждут большие сюрпризы, но как говорится: не будем бежать впереди паровоза – всему свое время.

Игорь Волницки