Новая конкурентная борьба в молдавской политике - мнение аналитика

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что объединение унионистских сил в рамках партии Национального единства «вполне естественно», так как сейчас Либеральная партия (ЛП) «находится в глубоком кризисе».

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу прокомментировать создание новой унионистской партии в Молдове и роль Траяна Бэсеску в качестве почетного председателя политформирования, Корнелиу Чуря заявил, что «это может впечатлить некоторых избирателей».

«Думаю, что в условиях кризиса унионистских сил, которых в парламенте представляла ЛП, вполне естественно, что кто-то захотел занять место ЛП с ее 10% избирателей-унионистов. Несомненно, этот шаг может впечатлить ряд избирателей, но Бэсеску еще предстоит бороться за молдавское гражданство, а в молдавской политике он пока не может проявить себя в полной мере. Это скорее символический жест, а народ не будет смотреть на его достижения и ораторские способности, а скорее направит свой взор на молдавских лидеров – Анатола Шалару и Анну Гуцу», — заявил он.

В контексте политический аналитик также прокомментировал шансы на успех ПНЕ на следующих парламентских выборах. «Пока ПНЕ не упоминается в опросах, но само появление партии уже шанс для нее. Ей необходимо утвердиться и найти ресурсы для создания территориальных организаций. Сейчас я не дал бы партии шансов, но она может укрепиться, если будет серьезно относиться к политике, и полностью посвятит себя политической деятельности. Пока никакие усилия Шалару и Гуцу не давали результатов», — отметил Чуря.

Вместе с тем, Корнелиу Чуря считает, что между ЛП и ПНЕ возникнет конкуренция. «Между ними будет жесткая конкуренция, потому что и Гуцу, и Шалару были членами ЛП, и с их точки зрения Гимпу – предатель. Несомненно, до выборов 2018 года между ними будет жесткая конкуренция», — отметил аналитик.

Напоминаем, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску был избран в почетным председателем ПНЕ, которую основал бывший министр обороны Анатол Шалару, объединившись с партией «Правые», председателем которой являлась Анна Гуцу. В то же время, до решения вопроса с молдавским гражданством Траяну Бэсеску, должность председателя ПНЕ остается вакантной.

Михаела Коноваль