Родина опротивела настолько, что жить готовы где и как угодно, лишь бы подальше от Молдовы

Самый главный страх эмигрантов, что в другой стране начнутся те же события, что в Молдове и опять придется спасаться, искать новый дом.

Как-то давно писала о своем приятеле, который собрался уезжать на ПМЖ в другую страну. В пору своей юности я общалась в компании, состоявшую из трех пар. Мы были одной из них.

Две пары поженились. Потом, через лет десять, со скандалом разошлись. Да так, что перестали друг с другом общаться.

Мы же не были влюблены, соответственно и не собирались пожениться. Зато здорово подружились - на долгие годы. Выручали друг друга во всем. Делились самым сокровенным. Ходили на шашлыки, на рыбалку и за грибами.

Будучи врачом, мой приятель лечил всех моих родных и друзей. Я тоже помогала его знакомым, чем могла. И так бы мы дружили до глубокой старости, если бы не наша действительность. Если бы не повальная миграция из Молдавии.

Я решила не покидать свое государство и осталась в меньшинстве. Почти все мои знакомые из страны уехали. Мой друг не стал исключением, тоже решил покинуть родные пенаты. Навсегда.

На душе и так кошки скребли, а тут еще и закадычный друг в эмиграцию собрался.

Чтобы сильно не переживать, перестала с ним общаться. Не отвечала на звонки. Не реагировала на просьбы о встрече. Так было легче. Перечеркнуть все разом. И Всех. Всех, кто не захотел остаться жить на моей глупой родине.

Собрала силы, нашла новых друзей, похожих на меня. Желающих жить там, где родились. С трудом, но нашла, К своей безмерной радости.

Короче, адаптировалась. И даже не скучала по тем, кто уехал. Но есть великая сила интернета. Все чаще и чаще мне стали звонить друзья, уехавшие в разные страны. Скучают, но домой возвращаться не хотят.

Сменив гнев на милость, перестав сердиться на своих земляков, я потихоньку стала общаться с беглецами.

Вот и приятель мой тоже дозвонился из Москвы. Купил скромную квартирку в столице. Малюсенькую. Около 30 квадратных метров. Зато почти в центре Москвы. Работа рядом, в одном из лучших медицинских центров России.

Поражен профессиональным уровнем своих московских коллег. Говорит, что отстал на лет 15. Но старается дотянуться до них, получает зарплату под две тысячи евро. Уже был в Америке у друга, в Германии у сына, в Африке у знакомых.

Еще говорит, что, наконец-то, избавился от желания менять место жительства. Потому что чувствует: Россия - его страна, Москва - его город

Говорит, что очень устает. Работа — дом, дом — работа. Суббота и воскресенье нужны лишь для того, чтобы отдышаться. И никаких друзей.

О Молдове даже вспоминать не хочет. Но гордится молдаванами. Говорит, что русские - разбалованные, ждут всего от государства. В отличие от молдаван, которые, засучив рукава, всего добиваются сами.

Еще говорит, что страшно боится социального взрыва. Знает по нашей Молдове, что такое "бесконечные революции".

Я ему мало рассказывала о нашей стране. Ведь она ему все равно уже совсем чужая. И опротивевшая.

Зато мы много посмеялись над всякой чепухой. Пожаловались на всех и на все. Как будто живем в одном городе, в одной стране, на соседних улицах. Просто болтаем по телефону. Как будто и не переживали расставание. Как будто и не было тревожности.

Все на своих местах. Человек ко всему привыкает. И уже душа не болит, а тоска не изводит по тем, к кому когда-то был привязан. Уже не страшно, что кто-то опять уедет. Выработался иммунитет. Так, наверное, у всех кто остался здесь, в Молдове.

- Прилетай в гости, - пригласил меня приятель.

А и правда, что тут лететь? Быстрее, чем в Сороки или Бельцы на автобусе съездить.

Да и Москва не чужая. Новый Год встречаем же по московскому времени.