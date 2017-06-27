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Политика
Содокладчики ПАСЕ вновь посетят Молдову
27.06.2017

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) совершат в июле рабочий визит в Молдову, чтобы ознакомиться с успехами реформы в секторе правосудия и в сфере соблюдения прав человека. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил в Страсбурге премьер-министр Павел Филип, выступая на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом, передаёт IPN.

Павел Филип напомнил о том, что в настоящее время Молдова находится под мониторингом ПАСЕ в плане осуществления начатых ею реформ. По словам премьера, завершение этапа мониторинга является для Молдовы одной из целей программы правления до 2018 года. „Вскоре к нам снова прибудут с визитом содокладчики, чтобы оценить достигнутый нами прогресс, я имею в виду программу реформ. Мы считаем, что их доклад будет положительным, и надеемся, что наши усилия приведут к завершению этапа мониторинга и переходу к постмониторинговому этапу”, - заявил Филип.

В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Молдова осуществила важные реформы, но многое ещё предстоит сделать, особенно в плане реформы сектора правосудия. „Имеется стратегия, которая была продлена ещё на один год, и это стало важным шагом, сделанным Республикой Молдова. Что касается мониторинга, то мы должны будем следить за развитием ситуации, чтобы затем принять решение относительно того, как нам действовать дальше”, - сообщил Турбьёрн Ягланд.

Глава молдавского кабмина Павел Филип будет находиться в Страсбурге и сегодня, 27 июня. В течение вчерашнего дня, 26 июня, премьер принял участие в работе Парламентской ассамблеи Совете Европы и встретился с рядом европейских чиновников.


 
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