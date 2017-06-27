Совет Европы стал проводником демократических изменений в Молдове, премьер

С течением времени Совет Европы превратился в проводника демократических изменений в Республике Молдова. Такую идею озвучил премьер-министр Павел Филип в своём выступлении на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Премьер-министр заявил о важности партнёрства между Молдовой и Советом Европы и рассказал о ключевых реформах, проводимых в Молдове при поддержке ПАСЕ и в соответствии с её рекомендациями, передаёт IPN.

„Нас связывает история 22 лет сотрудничества и 25 лет независимости, которые ощущаются в целом ряде кардинальных преобразований – начиная от реформирования и адаптации нормативно-правовой, конституционной базы и заканчивая созданием учреждений и изменениями на уровне менталитета”, - отметил Павел Филип.

Глава кабмина назвал основные результаты сотрудничества Молдовы с ПАСЕ и мониторинговыми комитетами Совета Европы. В их число входят осуществление Стратегии реформирования сектора юстиции и вступление в силу Закона о реформировании института прокуратуры. Также следует упомянуть внедрение Закона о финансировании политических партий и избирательных кампаний, создание эффективного механизма для координации политики в сфере борьбы с торговлей людьми, и ряд других мер.

Премьер-министр подчеркнул, что все начатые реформы предусмотрены программами сотрудничества, которые включены в новый План действий Совета Европы для Молдовы на 2017–2020 годы, официальный страт выполнению которого был дан в Кишинёве 30 мая 2017 года. „Предыдущий план действий, на 2013–2016 годы, принёс серию осязаемых результатов на национальном уровне, и я убеждён в том, что, совместно с Советом Европы и государствами-членами организации, нам удастся усилить ожидаемое воздействие на определяющих для Совета Европы направлениях”, - отметил Павел Филип.

Премьер-министр высоко оценил работу совместного механизма Рамок программного сотрудничества „Совет Европы – Европейский союз” для стран Восточного партнёрства. По итогам двух лет использования этот инструмент продемонстрировал свою полезность в деле эффективного выделения средств на реализацию региональных и двусторонних тематических проектов.

Говоря о приднестровском конфликте, Павел Филип в очередной раз заявил, что единственным способом его решения является диалог, и если реальные потребности людей будут поставлены превыше идеологизированных позиций, то на этом направлении удастся достичь продвижения вперёд.

Подводя итог своему выступлению, премьер-министр подчеркнул, что основной целью Кишинёва по-прежнему является завершение мониторинга, проводимого Парламентской ассамблеей Совета Европы. Эта приоритетная задача включена в Программу деятельности правительства Молдовы и в План действий на 2016–2018 годы.