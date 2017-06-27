КБ „Eximbank” был куплен крупным итальянским банком

Intesa Sanpaolo, один из крупнейших банков Италии, стал мажоритарным акционером АО КБ „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” из Республики Молдова, передаёт IPN.

В пресс-релизе Национального банка Молдовы отмечается, что 26 июня Intesa Sanpaolo, единогласным решением своего Правления, подписал контракт на приобретение активов и пассивов Veneto Banca, в том числе банков, принадлежавших этой группе в Молдове, Хорватии и Албании.

Intesa Sanpaolo является одним из крупнейших банков в зоне евро, объём его капиталов превышает 45 миллиардов евро. В Италии у Intesa Sanpaolo имеется более 11,1 миллиона клиентов, а его рыночная доля составляет 12%. За пределами Италии Intesa Sanpaolo развил сильное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы, включая Румынию, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где он обслуживает свыше 7,7 миллиона клиентов.

Как отмечает НБМ, клиенты КБ „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” в Молдове не ощутят на себе никаких последствий этой смены собственника. Офисы и подразделения банка будут открыты в обычном режиме и сохранят полную работоспособность, все банковские операции можно будет осуществлять без каких-либо изменений, но ответственность за них будет нести новый акционер – Intesa Sanpaolo.