26 детских садов в Кишиневе закрыты на ремонт

26 из 158 действующих в Кишиневе детских дошкольных учреждений закрыты для проведения санитарных мероприятий или на текущий ремонт. Менеджеры решают вопрос о закрытии детсадов с управлениями образования каждого сектора. Родители, которые не имеют возможность оставлять детей дома, подают заявления о временном распределении в соседние детские сады. Соответствующие уточнения были сделаны сегодня на еженедельном совещании служб примэрии заместителем начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Виорикой Негрей.

Ежегодно около 80 детских садов закрываются на срок, не превышающий 30 дней. В этом году период, на который закрыты детские сады, составляет от 14 до 40 дней, в зависимости от необходимости. ,,В настоящее время только 64% ​​детей находятся в детских учреждениях. Остальные дети остаются дома по различным причинам. Небольшое количество детей в детских садах вызывает дополнительные расходы и, следовательно, возникает необходимость закрытия отдельных групп”, сказала Виорика Негрей.

В нынешнем году, как и в прошлом, ремонт начнется в конце лета - начале осени. Косметический ремонт будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований образовательных учреждений и отчислений, которые поступают по инициативе родителей.

Примэрия выделила в этом году более 42 миллионов леев на ремонт школ и детских садов. 14 миллионов леев выделены на приобретение оборудования в в школьных столовых и детских садах.