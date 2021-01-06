Как дожить до 100 лет? Тайны самой здоровой деревни в мире

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Семья
Кардиолог, доктор Асим Малхотра, который называем себя человеком в прошлом наркозависимым от сахара, провел годы, изучая причины развития сердечных заболеваний и ожирения в Великобритании. Но ответы на самые важные вопросы он получил в деревне Пиоппи, на юге Италии, где проводил исследования.
Здесь диабет является чем-то неслыханным, и многие живут до 100 лет.
Издание Еxpress рассказывает, что изучив уклад и быт пиоппийцев, доктор Малхотра обнаружил, что именно их образ жизни дает им много дополнительных лет жизни.
Диета оказалась ключом к долголетию, как и отсутствие стресса, обязательные семь часов ночного сна и употребление сахара только раз в неделю.
«Дом» средиземноморской диеты
Деревня Пиоппи примечательна тем, что ЮНЕСКО признало ее «домом» средиземноморской диеты.
Основные рекомендации, которые теперь дает Малхотра своим пациентам, просты: использование оливкового масла, не бояться жиров, но ограничивать потребление сахара и рафинированных углеводов.
Доктор рассказывает: «Да, местные люди едят макароны, но только в небольших количествах, и они редко прикасаются к сахару. Десерт они употребляют только в воскресенье, пиццу - один или два раза в месяц. Они уделяют достаточно времени приготовлению пищи и обеду. У них нет спортзала, но они постоянно в пути».
Исследователь подсчитал, что если бы британцы и другие «жертвы цивилизации» внесли в свой образ жизни подобные изменения, то они могли бы достичь результатов в течение трех недель, а в некоторых случаях даже могли бы обратить вспять диабет второго типа.
Пища - это лекарство
«Диета - это краеугольный камень», - говорит врач. «Больше, чем физическое бездействие, курение и алкоголь, неправильное питание способствует росту числа болезней и смертей. Сообщение врачей должно быть таким: «Пища - это лекарство».
Сокращение потребления сахара было идентифицировано как одно из ключевых изменений, которое люди должны внести в свой рацион.
Медик также уточняет: «Нет такой вещи, как здоровый вес, но есть другое важное понятие - «здоровый человек». Это то, к чему мы все должны стремиться".
«Если бы мы вели жизнь, подобную жителям этого итальянского села, то ежегодно во всем мире удалось бы избежать 20 миллионов смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ожирение было бы отменено, а уровни диабета второго типа снизились бы. Это - моя мечта".
Доктор Малхотра подчеркивает, что сокращение числа диабетиков 2 типа положительно скажется на сальдо бюджета национальной системы здравоохранения.
Он советует людям прекратить подсчет калорий и следить за тем, чтобы они питались зеленью каждый день. Врач рассказал, что после того как он исключил сахар и рафинированные углеводы из своего рациона, ему удалось избавиться от камня в почке.
Доктор Малхотра добавил: «Здоровое питание должно стать доступным. Если вы работаете в ночную смену - как я понимаю, вы, скорее всего, будете есть сладкую, обработанную пищу. Поэтому нам нужно избавиться от торговых автоматов, полных шоколадных батончиков, и запретить нездоровую пищу в больницах».
8 простых шагов
Профессор Дэвид Хаслам, председатель Национального форума по проблемам ожирения, высоко оценил предложения доктора Малхотры и назвал его выводы «бесстрашными».
Так как же дожить до 100 лет? Вот 8 простых шагов.
1. Ешьте натуральную зелень - не менее двух порций овощей, по крайней мере, два раза в день.
2. Ешьте 10 яиц в неделю, потому что они насыщают вас и богаты белком.
3. Съедайте ежедневно горсть орехов. Это – супер-еда.
4. Употребляйте небольшую порцию качественного оливкового масла холодного отжима каждый день.
5. Не бойтесь жира, но остерегайтесь сахара и рафинированных углеводов, таких как белый хлеб. Они и есть ваши враги.
6. Прекратите считать калории, поскольку они не отражают питательную ценность.
7. Будьте активными. Ходьба – лучшее занятие. А упражнения должны выполняться для здоровья, а не для похудения.
8. Один раз в неделю отказывайтесь от пищи в течение 24 часов, если это вам по силам.
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