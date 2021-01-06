Как дожить до 100 лет? Тайны самой здоровой деревни в мире

Кардиолог, доктор Асим Малхотра, который называем себя человеком в прошлом наркозависимым от сахара, провел годы, изучая причины развития сердечных заболеваний и ожирения в Великобритании. Но ответы на самые важные вопросы он получил в деревне Пиоппи, на юге Италии, где проводил исследования.

Здесь диабет является чем-то неслыханным, и многие живут до 100 лет.

Издание Еxpress рассказывает, что изучив уклад и быт пиоппийцев, доктор Малхотра обнаружил, что именно их образ жизни дает им много дополнительных лет жизни.

Диета оказалась ключом к долголетию, как и отсутствие стресса, обязательные семь часов ночного сна и употребление сахара только раз в неделю.

Доктор пришел к выводу, что «простые изменения образа жизни, такие, например, как сокращение потребления сахара, действуют более мощно, чем любые лекарства, которые назначают врачи».

«Дом» средиземноморской диеты

Деревня Пиоппи примечательна тем, что ЮНЕСКО признало ее «домом» средиземноморской диеты.

Основные рекомендации, которые теперь дает Малхотра своим пациентам, просты: использование оливкового масла, не бояться жиров, но ограничивать потребление сахара и рафинированных углеводов.

Доктор рассказывает: «Да, местные люди едят макароны, но только в небольших количествах, и они редко прикасаются к сахару. Десерт они употребляют только в воскресенье, пиццу - один или два раза в месяц. Они уделяют достаточно времени приготовлению пищи и обеду. У них нет спортзала, но они постоянно в пути».

Исследователь подсчитал, что если бы британцы и другие «жертвы цивилизации» внесли в свой образ жизни подобные изменения, то они могли бы достичь результатов в течение трех недель, а в некоторых случаях даже могли бы обратить вспять диабет второго типа.

Пища - это лекарство

«Диета - это краеугольный камень», - говорит врач. «Больше, чем физическое бездействие, курение и алкоголь, неправильное питание способствует росту числа болезней и смертей. Сообщение врачей должно быть таким: «Пища - это лекарство».

Сокращение потребления сахара было идентифицировано как одно из ключевых изменений, которое люди должны внести в свой рацион.

Медик также уточняет: «Нет такой вещи, как здоровый вес, но есть другое важное понятие - «здоровый человек». Это то, к чему мы все должны стремиться".

«Если бы мы вели жизнь, подобную жителям этого итальянского села, то ежегодно во всем мире удалось бы избежать 20 миллионов смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ожирение было бы отменено, а уровни диабета второго типа снизились бы. Это - моя мечта".

Доктор Малхотра подчеркивает, что сокращение числа диабетиков 2 типа положительно скажется на сальдо бюджета национальной системы здравоохранения.

Он советует людям прекратить подсчет калорий и следить за тем, чтобы они питались зеленью каждый день. Врач рассказал, что после того как он исключил сахар и рафинированные углеводы из своего рациона, ему удалось избавиться от камня в почке.

Доктор Малхотра добавил: «Здоровое питание должно стать доступным. Если вы работаете в ночную смену - как я понимаю, вы, скорее всего, будете есть сладкую, обработанную пищу. Поэтому нам нужно избавиться от торговых автоматов, полных шоколадных батончиков, и запретить нездоровую пищу в больницах».

8 простых шагов

Профессор Дэвид Хаслам, председатель Национального форума по проблемам ожирения, высоко оценил предложения доктора Малхотры и назвал его выводы «бесстрашными».

Так как же дожить до 100 лет? Вот 8 простых шагов.

1. Ешьте натуральную зелень - не менее двух порций овощей, по крайней мере, два раза в день.

2. Ешьте 10 яиц в неделю, потому что они насыщают вас и богаты белком.

3. Съедайте ежедневно горсть орехов. Это – супер-еда.

4. Употребляйте небольшую порцию качественного оливкового масла холодного отжима каждый день.

5. Не бойтесь жира, но остерегайтесь сахара и рафинированных углеводов, таких как белый хлеб. Они и есть ваши враги.

6. Прекратите считать калории, поскольку они не отражают питательную ценность.

7. Будьте активными. Ходьба – лучшее занятие. А упражнения должны выполняться для здоровья, а не для похудения.

8. Один раз в неделю отказывайтесь от пищи в течение 24 часов, если это вам по силам.