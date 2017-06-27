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Общество
Столичная мэрия разработала специальный план по спасению горожан от беспощадной жары
27.06.2017

К столице подступает духота. Чтобы защитить горожан от жары, мэрия разработала специальный план. В каждом столичном медучреждении откроют центры по спасению. К оказанию помощи изнывающим от зноя гражданам подключат и частные аптеки. О готовящихся мерах рассказал глава муниципального управления здравоохранения Михай Молдовану.

Каждый год на время жары мы открываем пункты помощи во всех медучреждениях. Частные аптеки обяжут обеспечить клиентам доступ к воде. По запросу, желающим будут измерять артериальное давление.

Молдовану подчеркнул, что увильнуть от исполнения распоряжений мэрии у руководства аптек не получится, иначе – штраф: «Здесь не должен вставать вопрос "хочет-не хочет". Каждый экономический агент должен уважать закон».

Глава управления отметил, что все столичные пляжи в жаркое время года должны быть оснащены как положено. 

«На пляже в Вадул-луй-Водах должен быть медпункт с медработниками, оснащенный лекарствами, необходимыми для оказания первой помощи, холодильником, должен быть доступ к питьевой воде», - сказал глава муниципального управления здравоохранения Михай Молдовану.

Также чиновник считает, что в те дни, когда пляжи особенно многолюдны, поблизости должна дежурить карета скорой помощи: «Нужно заключить с ними контракт. Этим должно заняться муниципальное предприятие "Зеленое хозяйство". За медкабинеты отвечают мунпредприятия, они и должны их оснастить».

И хотя распоряжение не вызвало энтузиазма у главы Зеленхоза Елиферие Хэруца, исполнять его придется.

«Что касается спасения в пляжных зонах, этим всегда занималось Управление здравоохранения. В парках спасательных служб нет», - сказал Елиферие Хэруца.

В медицинских учреждениях столицы оборудовали более 45-ти пунктов по оказанию первой помощи во время зноя. До первого июля на территории Молдовы будет действовать желтый код по жаре. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до 35 градусов.


 
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