Столичная мэрия разработала специальный план по спасению горожан от беспощадной жары

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Общество
К столице подступает духота. Чтобы защитить горожан от жары, мэрия разработала специальный план. В каждом столичном медучреждении откроют центры по спасению. К оказанию помощи изнывающим от зноя гражданам подключат и частные аптеки. О готовящихся мерах рассказал глава муниципального управления здравоохранения Михай Молдовану.
Каждый год на время жары мы открываем пункты помощи во всех медучреждениях. Частные аптеки обяжут обеспечить клиентам доступ к воде. По запросу, желающим будут измерять артериальное давление.
Также чиновник считает, что в те дни, когда пляжи особенно многолюдны, поблизости должна дежурить карета скорой помощи: «Нужно заключить с ними контракт. Этим должно заняться муниципальное предприятие "Зеленое хозяйство". За медкабинеты отвечают мунпредприятия, они и должны их оснастить».
И хотя распоряжение не вызвало энтузиазма у главы Зеленхоза Елиферие Хэруца, исполнять его придется.
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