В Молдове появятся две автомагистрали

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры определило два участка трасс, где можно будет ехать со скоростью 110 км в час, в соответствии с последними поправками к Правилам дорожного движения.

Эти два сегмента будут называться автомагистралями. На въезде и выезде с них будут установлены дорожные указатели 5.2 (автомагистраль). Информация была предоставлена ​​заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анатолием Усатым для BizLaw.

По словам замминистра транспорта, первый сегмент был определен на трассе М2 Кишинев-Оргеев. Движение со скоростью 110 км в час будет разрешено на участке длиной 7 км между населенными пунктами Микэуцы и Пересечина. Замминистра отметил, что этот участок дороги отвечает стандартам автомагистрали: имеет разделительную полосу и по две полосы движения в каждом направлении.

Второй сегмент, идентифицированный Министерством транспорта, находится на трассе М3 Кишинев-Чимишлия. Ехать со скоростью 110 км в час можно будет на участке протяженностью 30 километров. На этом сегменте предстоит провести дорожные работы, конкретнее: построить разделительную полосу.

Согласно Правилам дорожного движения, автомагистраль – это специально построенная или обустроенная дорога, обозначенная дорожным указателем 5.2, имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой, а при ее отсутствии – другими средствами. Автомагистраль предназначена исключительно движения с высокой скоростью, она не пересекается с другими автомобильными дорогами, железными дорогами и пешеходными переходами.

Напомним, что правительство одобрило поправки к Правилам дорожного движения. Они еще не были опубликованы в Официальном мониторе. Одна из поправок предусматривает увеличение лимита скорости с 90 км / ч до 110 км / ч на некоторых участках, определенных Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры.

В соответствии с новыми поправками, если гарантируется безопасность дорожного движения, то на определенных участках дороги для легковых и грузовых автомобилей весом не более 3,5 тонн лимит скорости в 90 км / ч будет увеличен до 110 км / ч. Для грузовых автомобилей весом более 3,5 тонн и транспортных средств с прицепом, но не превышающих вес 3,5 т, лимит скорости будет увеличен с 70 км / ч до 90 км / ч.

В случае обильных осадков, тумана или когда дороги покрыты льдом, гололедицей, снегом, максимальная скорость за пределами населенных пунктов будет ниже на 20 км / ч, чем максимально допустимая скорость для категории, к которой принадлежат транспортные средства.