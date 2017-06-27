Раду Албот вышел во второй круг турнира ATP в Анталии

Хорошие новости для молдавских болельщиков принёс молдавский теннисист Албот.

Представитель Молдовы Раду Албот вышел во второй круг турнира в Анталии, обыграв португальца Жоау Соузу со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Раду 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Выход во второй круг гарантинует Алботу 8 тысяч евро призовых и 20 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

За выход в четвертьфинал Албот поспорит с итальянцем Паоло Лоренци.