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Здоровье
В Молдове количество медучреждений сократится втрое
27.06.2017

 Две трети государственных медучреждений в нашей стране планируется ликвидировать. Согласно реформе, разработанной Минздравом, из 60 клиник останется 21.

Основных медицинских учреждений будет четыре, сообщает publika.md. Каждое рассчитано на миллион жителей. Останутся три специализированные больницы: психиатрическая, наркологическая и фтизиопульмонологическая.

11 региональных больниц получат современное оборудование для оснащения отделений интенсивной терапии. Также в них будут действовать терапевтические, педиатрические, гинекологические отделения и отделение общей хирургии.  Региональные больницы станут  обслуживать до 300 тысяч жителей каждая. Амбулаторной помощью пациентам, а также наблюдением хронических больных займутся местные больницы. Минздрав планирует начать реформу в текущем году, а завершить - в 2024-м. 


 
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