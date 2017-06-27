Молочные реки в Молдове пересохли

Думитру БАРБАЛАТ

Сколько молока производится в Молдове?

Чтобы было легче усвоить статистику, я перевел данные в кг/г на одного жителя в месяц с учетом того, что нас - 3 миллиона.

Итак:

- молоко и сливки - 2,23 кг/месяц/жителя,

- кефир, йогурт, сметана - 910 гр./месяц/жителя,

- сыр, брынза - 210 г/месяц/жителя,

- масло сливочное - 133 г/месяц/жителя,

- мороженое - 450 г/месяц/жителя.

Сами поделите на 30-31 день - и узнайте свою доступную норму молочных продуктов в день.

Если все перевести в исходный продукт - молоко, то получается около 16 кг молока в месяц на одного жителя.

По другой статистике утверждается, что за последние годы буренки уступали нам по 159 кг молока в год на одного жителя.

Таким образом, до переработки и прилавков магазинов официально доходит только 1/10 часть молока. Куда девается разница?

В минсельхозе пытались разработать стратегию развития молочной отрасли на 2011-2015 годы - не получилось довести до утверждения.

Потом разработали на 2012-2027 годы – и опять не получилось. Есть сведения, что в мае разрабатывали очередную стратегию развития молочной отрасли. И сейчас якобы она на согласовании с другими министерствами. За это время в кресле премьера успели побывать семеро начальников. И уже четвертый министр сельского хозяйства.

А ведь за эти годы ситуация катастрофически изменилась. Сегодня только 2,5 процента молока производится на сельхозпредприятиях. Остальное - в крестьянских хозяйствах.

Всего так называемых ферм осталось 223 (в среднем по 5-6 на район) со средним количеством коров 49. Только в семи районах на фермах осталось примерно по 1000 коров. А ведь ранее в каждом из 1650 сел были фермы с поголовьем более 1000 коров. В каждом селе!

Сегодня в России и на Украине около 60 процентов молока производится на предприятиях и 40 процентов - в частных хозяйствах. Смогли сохранить и развить былое. А у нас уже шесть лет все проекты стратегий разрабатывают.

Видимо, потому в перечне товаров, по которым статистика считает индекс потребительских цен, еще сохраняется «стратегическое» топливо - коровьи лепешки. Притом статистика утверждает, что наш перечень гармонизирован (модный термин) с перечнями МВФ и Всемирного банка. Далеко пойдем!

Еще статистика.

В мире производится в среднем по 110 кг молока на одного жителя в год. Перерабатывается и поступает в торговлю - по 61 кг. Сравните - у нас 159 и 16 кг! В Румынии - 51 кг, в России – 214, на Украине - 221 кг.