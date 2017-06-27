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Влад Плахотнюк: правительство разработает новую Дорожную карту на июль-декабрь 2017
27.06.2017

До следующей недели правительство разработает новую Дорожную карту на вторую половину года. С такой инициативой выступила Демпартия. Среди приоритетов, которые включат в документ - создание Агентства государственных услуг и реформа правительства.

"Новый план действий будет амбициозным. Он предусмотрен на период с июля по декабрь 2017 года. В документе будет обговорено утверждение правительством и парламентом комплекса мер по модернизации страны", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.


 
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