Гимпу считает, что у правоохранительных органов нет улик против Киртоакэ

Лидер ЛП Михай Гимпу обвиняет Национальный центр по борьбе с коррупцией в том, что Дорин Киртоакэ содержится под стражей без каких-либо на это оснований.

В одном из постов на свой странице в Facebook, Гимпу заявил, что Национальный центр по борьбе с коррупцией потребовал у вице-мэра Нистора Грозаву многочисленные документы и заявления, для того, чтобы найти причину открыть ещё несколько уголовных дел в отношении примара Кишинёва, как сообщает unimedia.info.

„Ещё одно доказательство того, что по делу Дорина Киртоакэ, у правоохранительных органов нет доказательств и они начали отчаянно "копать" всё, что относится к деятельности Генерального примара. В обществе говорят о демократии и реформах, а на самом деле применяют методы 37 годов прошлого столетия", - написал Гимпу.

Национальный центр по борьбе с коррупцией ещё не выступил с заявлением по поводу слов Гимпу.

25 мая 2017 года генеральный примар муниципия Кишинёва был задержан офицерами НЦБК, а 26 мая был посажен под домашний арест на 30 дней. Градоначальника подозревают в торговле влиянием в деле о столичных платных парковках.