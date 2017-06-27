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Общество
Судья Олег Мельничук задержан прокурорами антикоррупции
27.06.2017

 После проведенного в кабинете судьи обыска Олег Мельничук был задержан на 72 часа. Прокуроры подозревают его в незаконном обогащении.

"Был произведен аналитический подсчет соотношения доходов судьи, и имущества и расходов господина Мельничука. Установлено огромное несоответствие расходов и законных доходов судьи... Данный факт вызывает обоснованные подозрения и будет проверен в ходе расследования. ВСМ дал разрешение на обыск, привод и задержание", - рассказал генеральный прокурор Эдуард Харунжен для Ziarul de Gardă.

Уголовное дело на Мельничука было заведено по статье 330.2 Уголовного кодекса «незаконное обогащение», которая включена в УК в 2013 году.


 
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