Банкноты достоинством в 1 лей предлагают вывести из оборота

Национальный банк Молдовы (НБМ) объявил сегодня, 27 июня, о публичных консультациях с гражданами по поводу разработки концепции монет достоинством в 1 и 2 лея, после того, как две недели назад было сообщено о намерениях ввести в оборот новую монету достоинством в 2 лея и о замене банкноты достоинством в 1 лей на монету той же ценности. Объявление о проведении публичных консультаций сделал вице-президент НБМ Ион Стурзу на брифинге для прессы, передает IPN.

По словам вице-президента, банкнота достоинством в 1 лей будет использована одновременно с монетой достоинством в 1 лей до окончания всех запасов. Ион Стурзу сказал, что банкнота достоинством в 1 лей не показывает свою эффективность, она потеряла ценность, которой обладала вначале. ,,Если 20 лет назад они соответствовали требованиям времени, теперь они уже устарели. Международная практика показывает, что мы нуждаемся в ребрандинг-е один раз в десять лет. Прошло уже 25 лет, как начали использовать эти банкноты”, сказал Ион Стурзу.

До 4 августа желающие могут разработать проект монет достоинством в 1 и в 2 лея, который могут отправлять в адрес НБМ: Республика Молдова, MD-2005, Кишинэу, бульвар Григоре Виеру, 1. „По истечении данного срока комиссия определит лучшие представленные проекты, а лица, которые разработали их, будут премированы”, отметил Ион Стурзу.

Первой премией будет серебряная монета „20 лет со дня введения национальной валюты Республики Молдова”. Второй премией – серебряная монета „1900 лет со дня основания Колонны Траяна”, а третьей премией – монета „Сорокская крепость”.