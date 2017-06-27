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НЦБК требует от Грозаву документы касательно деятельности ларьков Coffee Time
27.06.2017

22 июня 2017 года, Виорел Кетрару, директор НЦБК, потребовал от вице-мэра Нистора Грозаву предоставить заверенные копии документов, относящихся к деятельности ларьков Coffee Time, наводнивших столицу в последние годы.

Ранее сообщалось, что за спиной этого бизнеса находится Лучиан Киртоакэ, брат генерального примара столицы. Дорин Киртоакэ подписал "исключительные" решения в пользу фирмы, чей офис находится в квартире свекрови его брата, который управляет частью этих ларьков, специализирующихся на продаже кофе и мороженного, сообщает zdg.md.

Кетрару требует, чтобы Грозаву представил "сертификаты разрешения на строительство, авторизации на ликвидацию и изменение направления, протоколы окончательного приёма выданные экономическим агентам ООО „Dansicons” и ООО „D&D Companie”  с 2014 года и по настоящее время. 

Кроме того, у Грозаву требуют предоставить список документов касательно обустройства и реконструкции парка Долина Роз. НЦБК также заинтересован в копиях контрактов и приложениям к ним о приобретении нефтепродуктов всеми подразделениями примэрии мун. Кишинёв, заключённых с 2013 года и по настоящее время. 

Вдобавок, Кетрару запросил список помощников столичного мэра, трудовой договор и должностную инструкцию Михаэлы Якоб и информацию о некоем Константине Дыру.

Список документов интересующих НЦБК продолжают разрешения на проведение деятельности, авторизации на размещение сети мобильных киосков „Coffee Time”, которые принадлежат ООО „Unicafe”, ларьков компании „New Mega Press” и авторизации на размещение рекламных панно, выданные компании „Aldora Art”.

Все запрошенные документы относятся к компаниям так или иначе связанным с семьёй Гимпу и их финансовыми интересами.

Документ, подписанный Виорелом Кетрару и направленный Нистору Грозаву, опубликовал Михай Гимпу, председатель ЛП и дядя Дорина Киртоакэ, который заявил, что у НЦБК нет доказательств по делу Киртоакэ и они пытаются их "накопать".


 
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