Водителей, совершивших ДТП, будут проверять на наркотики

Водители, совершившие аварии, в дополнение к тестированию на потребление алкоголя, пройдут также медицинское обследование на потребление наркотиков. За последние месяцы нынешнего года число лиц, у которых выявлено потребление наркотиков и других психотропных веществ, возросло, что способствовало увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Заведующий отделением медицинской экспертизы по определению состояния опьянения и его характера Государственного медико-санитарного учреждения (ГМСУ) Республиканской наркологический диспансер Георге Рошиор отметил, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства IPN, что у водителей, участвующих в дорожно-транспортных происшествиях, будут брать две пробы - анализ крови и мочи, чтобы определить, употребляли ли они алкоголь или наркотики. В первой половине этого года было зарегистрировано 154 нетрезвых водителя, а совершили дорожно-транспортные происшествия под воздействием наркотиков 170 человек.

"Обращает на себя внимание и тот факт, что если алкоголь имеет запах и признаки алкогольного опьянения сохраняются в течение нескольких часов, проявляется достаточно очевидно, то при потреблении наркотиков клинические проявления менее выражены. Наркотики остаются в крови в течение 2-4 часов, а затем оседают в мышцах и в печени”, - пояснил эксперт, отметив, что они уже не могут быть обнаружены в крови, и из этих соображений собирается моча для идентификации метаболитов.

Георге Рошиор сказал, что Республиканский наркологический диспансер, а также районные больницы имеют возможность медицинского обследования для определения степени опьянения и его характера. Есть экспресс-тесты для выявления потребления алкоголя и наркотиков, а также лабораторное оборудование для количественного определения алкоголя и/или потребленных наркотиков.

Эксперт отметил также, что были случаи, когда водители, участвующие в дорожно-транспортных происшествиях, видя, что им предстоит пройти и тест на потребление наркотиков, отказывались от медицинского освидетельствования. Среди протестированных положительных водителей встречаются таксисты, водители микроавтобусов. Был обнаружен и водитель троллейбуса, а также три государственных служащих, которые употребляли медикаменты с эффектами наркотиков и, соответственно, им не разрешалось находиться за рулем.

В настоящее время в отделении имеется экспресс-тест даже для 12 видов наркотиков, а в ближайшее время будут приобретены тесты, которые помогут выявить 20 видов потребляемых наркотиков.

По мнению специалистов, последствия приема наркотиков различны. Они включают состояние эйфории, ускоренную речь, беспокойство, спутанность сознания, сонливость, дискомфорт, слабость, беспокойство, которые могут перерасти в депрессию, агрессию и т. д. Сотрудники Национальной патрульной инспекции, которые подозревают неладное, обязательно должны сопровождать водителей в близлежащее учреждение здравоохранения для медицинского освидетельствования, в том числе для тестирования на употребление наркотиков или состояния опъянения, вызванном употреблением наркотиков, психотропных веществ и медицинских препаратов с подобным эффектом.