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Евродепутаты предъявили властям жёсткий ультиматум, считают эксперты
28.06.2017

Письмо 25 депутатов Европарламента, адресованное официальному Кишинёву и содержащее призыв соблюдать рекомендации Венецианской комиссии и отказаться от утверждения смешанной избирательной системы в текущем политическом контексте, является жёстким ультиматумом. Такие выводы озвучили участники передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Это письмо меня впечатлило. Эти 25 депутатов представляют пять больших групп внутри Европейского парламента. Это жёсткий ультиматум. В преамбуле отмечается, что отношения ассоциации с Европейским союзом не являются улицей с односторонним движением”, - заявил политолог Николае Киртоакэ.

Программный директор ИРСИ „Viitorul” Вячеслав Бербека также считает, что письмо 25 депутатов Европарламента должно насторожить молдавские власти: „Целый ряд политиков из Евросоюза неоднократно предупреждали Кишинёв. На этот раз группа из 25 европарламентариев выступила с жёстким заявлением, в котором авторы выражают свою озабоченность”.

И эксперт Аурелиан Лаврик полагает, что депутаты Европарламента послали находящимся у власти в Кишинёве политикам жёсткий сигнал, но они не вправе навязывать ту или иную избирательную систему.


 
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