Игорь Додон: Письмо депутатов Европарламента – это вмешательство во внутреннюю политику государства

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что письмо, направленное руководству страны группой депутатов Европарламента, которые призывают отказаться от намерения изменить избирательную систему, является попыткой вмешательства во внутреннюю политику государства. Заявление было сделано вчера вечером, 27 июня, в ходе заседания Международного пресс-клуба „Социальный резонанс”, состоявшегося на территории Резиденции в Холеркань, передаёт IPN.

Игорь Додон подверг критике позицию Кишинёва последних лет, которая заключается в том, чтобы слушаться всего, что говорят ему партнёры по развитию. „Подписали 25 депутатов Европарламента. И что? Почему они не подписали тогда, когда смешанная система была введена в Грузии, почему они не говорят о Венгрии, где с 1991 года действует смешанная система – 50/50? Это попытка вмешаться во внутреннюю политику Республики Молдова”, - заявил Игорь Додон.

Президент Молдовы сообщил о том, что депутаты из парламентской фракции социалистов поддержат во втором чтении изменение избирательной системы, если в документе будут присутствовать четыре основных момента: избирательный порог в 6%, один тур выборов, мандаты для представителей приднестровского региона и диаспоры. „Если парламент не проголосует за эти вещи, то останется нынешняя система. И мы победим на следующих выборах в условиях нынешней системы и предложим поменять избирательную систему. Мы своей позиции не изменим”, - сообщил президент Игорь Додон.

Глава государства также назвал неправильной позицию европейских партнёров, предупреждающих о прекращении финансирования Молдовы в том случае, если власти страны не откажутся от смешанной избирательной системы. По словам Игоря Додона, та поддержка, которую Молдова получает от ЕС, предоставляется по политическим критериям. „К сожалению, в последние семь-восемь лет они, по большей части, оказывали геополитическую поддержку тем правительствам в Кишинёве, которые называли себя проевропейскими, а не оказывали поддержку реформам. Куда ушли сотни миллионов евро от Европейской комиссии, что творится в сфере юстиции, что происходит в средствах массовой информации, с Генеральной прокуратурой, где реформа? Эти деньги не идут на конкретные инфраструктурные проекты, эти деньги идут на поддержку правительства”, - подчеркнул Игорь Додон.

По мнению главы государства, если Европейский союз действительно является партнёром Молдове и хочет ей помочь, то он не должен ставить условий, затрагивающих её внутреннюю политику. „Условием получения этих 100 миллионов евро было проведение реформ. Почему сейчас они впутывают смешанную систему? Потому что их не устраивает, что на выборах могут победить другие силы. Европейская комиссия вмешивается во внутреннюю политику Республики Молдова. Как ещё это понимать? На каком основании предъявляются политические условия? ”, - поинтересовался глава государства.

В письме, направленном на имя президента Игоря Додона, премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Канду, 25 европарламентариев выражают озабоченность в связи с последними событиями в Молдове. Авторы письма ссылаются на доклад Венецианской комиссии, в котором отмечается, что замена пропорциональной избирательной системы смешанной вызывает такие вопросы, как риск того, что выборы депутатов окажутся под влиянием третьих лиц, преследующих собственные интересы. „Хотим напомнить Вам о том, что Республике Молдова нужны немедленные меры по обеспечению прозрачного и законного финансирования политических партий и избирательных кампаний, призванные остановить захват власти коррумпированными группами”, - говорится в письме 25 евродепутатов, адресованном молдавскому руководству.