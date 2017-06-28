В Советской Молдавии проститутки становились мишенью для ЦРУ, а «воров в законе» заставляли отжиматься

Как в советское время молдавское МВД боролось с такими «позорными явлениями советской жизни», как проституция, мошенничество и «воры в законе»

Петр Гуцул долгое время проработал в МВД МССР, возглавлял только-только созданный отдел по борьбе с проституцией, арестовывал «воров в законе», «наперсточников», преследовал криминальный элемент за азартные игры и противодействовал приставаниям ромов к иностранцам

Проститутками в Кишиневе становились даже десятиклассницы!

- В 1986 году меня вызвали к руководству и назначили инспектором уголовного розыске по борьбе с проституцией и наркоманией, - рассказывает Петр Федорович. - Я стал руководителем этого отдела. Необходимость возникновения этого отдела заключалась в том, что тогда в СССР проник СПИД, а его разносчиками и становились проститутки и наркоманы.

Под началом Петра Гуцула служили три человека. Местами скопления проституток в Кишиневе были гостиница «Интурист», общежития Госуниверситета, Политеха и сельхозинститута, парки в центре Кишинева, рестораны. Собирались «ночные бабочки» группами по три-четыре девочки и шли снимать клиентов.

Петр Гуцул долгое время проработал в МВД МССР



- Проститутки посещали иностранных студентов, - продолжает Петр Гуцул. - У нас учились сынки богатых родителей из Латинской Америки, Африки и ряда стран западной Европы.

- За помаду губную, там, за лифчики, парфюм, джинсы, магнитофоны отдавались иностранцам. - говорит Петр Федорович. - Заказывали у иностранцев, тем им привозили. Не за деньги, а именно за дефицитные в СССР вещи. По бартеру работали. А проституцию в «общагах», контроль за иностранными студентами курировал КГБ, чьи сотрудники представлялись членами горкома комсомола. А я был реальным членом бюро горкома комсомола! Меня в общежитии сначала приняли за чекиста! (смеется).

Просто так попасть в гости к студенту-иностранцу было непросто. Надо было с паспортом записаться у вахтера в книге учета посещаемости. Так и находили проституток, по частоте посещений. Кстати, проститутки нередко обворовывали своих иностранных клиентов, тащили все, что плохо лежит, но крайне дефицитное в Советском Союзе. Вал заявлений о кражах поступал от иностранцев. Некоторые из молдавских проституток попадали за кражи во всесоюзный розыск!

Кстати, советский гражданин мог тоже снять проститутку, но для него это было очень дорого. Около 100 рублей за два-три дня со жрицей любви.

- В нашей картотеке было триста с чем-то проституток, - говорит Петр Федорович. - Все молодые, до 25-26 лет, попадались даже десятиклассницы! Мы очень боялись СПИДа, нас запугали медики, что он передается даже через рукопожатие!

Как-то Петр Гуцул с коллегами пришли в общежитие, где жили иностранцы, знали, что там может находиться проститутка, которая находилась во всесоюзном розыске.

- Потомственная проститутка, ее мать тоже была девицей легкого поведения. - улыбается Петр Федорович. - Сама приехала к нам с Украины. Вошли в комнату, стали искать, нашли под диваном черный чемодан, а в нем — порнография и две пачки папирос. А в папиросах оказались микропленки с фотографиями, именами и адресами кишиневских проституток! Этой находкой занялся КГБ. Дело в том, что проститутки могли стать объектами для вербовки иностранными спецслужбами.

За проституцию в МССР полагался штраф — от 100 до 500 рублей (если ловили трижды). Или пятнадцать суток. Посадить было нельзя.

- Если ловили за проституцию, немедленно сообщали об этом по месту работы или учебы, родителям, - говорит Петр Гуцул. - Естественно, сообщали и по месту работы клиентов. Их начальство лишало премии, давало выговоры, судили товарищеским судом.

В советское время все было очень целомудренно.



- Такого разврата, как сейчас, в советское время не было! - уверен Петр Федорович. - Бандиты очень боялись сотрудников милиции... Ловили и сутенеров, они в отделениях милиции плакали! Статьи «Сутенерство» в УК в то время не было, сажали их на пятнадцать суток.

В Молдавии начали работать «наперсточники», которых крышевали «воры в законе»

В это же время в Молдавии начали работать «наперсточники», которых крышевали «воры в законе». Причем лихо работали. В картотеке милиции было около полутора тысячи напресточников, зарабатывали около 5-6 тысяч рублей. Причем, играли не только на деньги, но и на золото.

- Было дано указание ликвидировать это явление — наперстки, - вспоминает Петр Гуцул. - А за наперстки полагался только штраф — от 200 до 1000 рублей. И все. И мы внесли предложение — ужесточить УК, вместо штрафа — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества! Как только два наперсточника попались дважды, их посадили на пять лет и в Молдавии перестали играть. Нашим опытом заинтересовались в Москве, переняли его и потом наперсточники в СССР исчезли.

- А в то время существовала статья «Назойливое приставание к иностранным гражданам», - продолжает Петр Федорович. - А милиция имела право задерживать любого гражданина на три часа. Как мы поступили? Задерживали цыган на три часа, затем отпускали, через час вновь задерживали на три часа, вновь отпускали... Так продолжалось в Кишиневе месяца два. В конце концов, ко мне пришел цыганский барон и говорит: «Начальник, любая комната в гостинице «Космос» - твоя! Любая девушка — твоя! Давай решать проблему! Нам нечем детей кормить!»

Была большая проблема с ромами, которые приставали к иностранцам и занимались мошенничеством

Как-то поступила оперативная информация о том, что ночами на Комсомольском озере неподалеку от Зеленого театра криминальные авторитеты собираются играют в карты на деньги, причем, суммы немалые.

Играют даже на автомобили.

- Играли на пеньках, ставили свечи, машины вокруг. - улыбается Петр Гуцул. - решили их накрыть. Об операции знали всего два человека — я и мой начальник. Окружили их, включили фары: «Всем лежать! Будем стрелять!» Воров оказалось очень много, а нас всего человек пятнадцать. Вызвали подмогу, заставив авторитетов, а их было много, отжиматься, чтобы они силу потеряли и не смогли бежать.

У многих задержанных нашли «финки», золото в немалых количества, кольца, золотые часы, деньги.

- Все конфискованное пошло в доход государства, - замечает Петр Федорович.

Леонид РЯБКОВ