Как Петр Комендант привез в Молдавию парфюмерную отрасль и королеву белых вин

Благодаря этому человеку в Молдове появился виноград Шардоне, кишиневская фабрика «Виорика», другие известные молдавские предприятия. В 25 лет он был награжден золотой медалью ВДНХ СССР, трижды удостаивался ордена Трудового Красного Знамени, медалями бывшего СССР, Болгарии и Германии. Его хорошо знали во Франции и в других странах. Он заложил основы дипломатии современной Республики Молдовы. Петр Комендант 18 июня отметит свое 85-летие. Корреспондент «Молдавских ведомостей» встретился с ним накануне юбилея и узнал некоторые фрагменты из биографии ветерана молдавской дипломатии.

Председатель лучшего в МССР колхоза

После окончания в 1955 году кишиневского сельхозинститута Петр Васильевич Комендант работал агрономом колхоза имени Жданова Оргеевского района, через два года был направлен главным агрономом в колхоз «Заветы Ленина» Флорештского района, которым руководил Герой социалистического труда Д.Т.Пасенко. Это была школа молодого агронома. Хозяйство имело высокие показатели в растениеводстве и животноводстве, было постоянным участником ВДНХ СССР, и за годы работы Коменданта было награждено золотой и серебряной медалями выставки.

В апреле 1960 года ЦК Компартии Молдавии направило Коменданта в село Верхние Кугурешты Флорештского района, где его избрали председателем местного колхоза «Патрия» - самого отстающего в районе. За короткий срок хозяйство вышло в передовые не только в районе, но и в МССР. В два-три и более раз выросло производство многих сельхозкультур: кукурузы, сахарной свеклы, винограда, табака и т.д.. В 1964 году колхоз был признан лучшим в МССР.

В хозяйстве значительно выросли доходы: с 715 тысяч рублей в 1962 году до 1,5 миллиона рублей в 1964-м. Самым большим своим достижением Петр Комендант считает 25-кратный рост доходов крестьян по сравнению с 1960 годом: с 20 копеек до 5 рублей в день и с половины килограмма зерна до шести за каждый трудодень. Один из самых молодых председателей в республике внедрил передовую премиальную систему оплаты за высокий результат. Рост денежных доходов позволял хозяйству не только обеспечивать высокую зарплату колхозникам, но также бесплатно кормить их детей в детсадах и школах. Активно строились производственные и социально-культурные объекты.

Петра Васильевича Коменданта вскоре хорошо знали уже не только в регионе, но и в республике. Неудивительно, что в 1963 году он был избран депутатом Верховного Совета МССР. Переизбирали его депутатом четырежды.

Как Комендант вернул Единцам Красное знамя

В январе 1965 года Петра Васильевича бросили на новую «амбразуру», назначив начальником колхозно-совхозного управления сельского хозяйства Единецкого района, который по результатам предыдущего года был лишен переходящего Красного Знамени за плохие показатели. Через год работы Комендант вернул знамя в район.

В декабре 1966 года решением бюро ЦК КПМ он был утвержден председателем оргкомитета по формированию Дрокиевского района. В январе 1967 года на партийной конференции был избран первым секретарем райкома партии.

Новый район по итогам 1966 года по всем показателям числился аутсайдером АПК республики. За короткий отрезок времени Комендант вывел его в передовые, а в 1968 году Дрокиевский район стал победителем всесоюзного социалистического соревнования районов республики в АПК, за что был награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров СССР и премией. По итогам годовой хозяйственной деятельности в колхозах и совхозах района осталось чистой прибыли от 17 до 20 миллионов рублей. Для того времени это были очень приличные деньги, которые позволяли вести масштабное строительство производственных, социально-бытовых и культурных объектов во всех селах района.

От агронома до дипломата

В январе 1972 года Комендант был назначен заместителем министра сельского хозяйства МССР. Он курировал деятельность отраслевых НИИ, опытно-показательных хозяйств институтов и сельхозтехникумов, научно-технического совета министерства, организацию учебного процесса в совхоз-техникумах. Был также председателем комиссии при Совмине МССР по районированию сортов и гибридов сельхозкультур, возделываемых в республике.

В 1974 году Петр Васильевич выступил на всесоюзном совещании руководителей отраслевых НИИ республик ВАСХНИЛА, рассказав о проводимой в МССР работе по созданию НПО на базе отраслевых НИИ и их интеграции с производством. «Тема была настолько актуальна, что участники совещания обратились в президиум с просьбой не ограничивать меня во времени во время выступления», - вспоминает он.

В совещании принимали участие представители ЦК КПСС и Совета Министров СССР. А потом Петру Васильевичу позвонили из ЦК КПСС и предложили поехать во Францию советником посольства СССР по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества в АПК, После языковой подготовки в знаменитой Тимирязевской сельхозакадемии в январе 1975 год Комендант с семьей отправился в Париж.

Парижские встречи

За время работы в посольстве Петру Васильевичу удалось наладить эффективное экономическое и научно-техническое сотрудничество французских крупных компаний с предприятиями МССР.

«Это сотрудничество стало возможным после визитов в Париж председателя СМ МССР С.К.Гросу и первого секретаря ЦК КПМ И.И.Бодюла, - вспоминает Комендант. – Во время первого визита Гросу в 1977 году я предложил ему посетить новую современную фабрику всемирно известной фирмы «Кристиан Диор». Молдавия тогда была крупнейшим производителем эфирных масел в СССР, которые продавались в странах общего рынка совместной советско-французской фирмой "Сого”».

«Кристиан Диор» в Кишиневе

Петр Васильевич Комендант организовал встречу с президентом известной фирмы первому секретарю ЦК КПМ Ивану Ивановичу Бодюлу, приехавшему в Париж в составе делегации ЦК КПСС для участия в работе съезда компартии Франции. В ходе встречи с президентом «Кристиан Диор» была достигнута договоренность о строительстве в Кишиневе парфюмерно-косметической фабрики по проекту французских инженеров с поставкой технологического оборудования.

При активной поддержке посольства СССР во Франции в лице Коменданта, руководителей бывших СССР и МССР в Кишиневе началось строительство «Виорики». После введения предприятия в действие в 1986 году по просьбе руководства фирмы «Кристиан Диор» был организован приезд их делегации в Кишинев. Коммерческий директор фирмы в СССР К.Нузей и ее главный инженер К.Чир ознакомились с работой предприятия и признались, что увиденное произвело на них большое впечатление. При строительстве фабрики были учтены ошибки, допущенные при строительстве аналогичного предприятия во Франции. «Виорика», по мнению гостей, располагает всеми возможностями для производства продукции мирового уровня.

«На это надеялся и я, - поделился своей грустью Петр Васильевич. - Однако мои ожидания не оправдались. У нас была возможность поднять вопрос о возобновлении сотрудничества с фирмой «Кристиан Диор» для совместного производства парфюмерно-косметической продукции, пользующейся спросом во всем мире, но с нашей стороны во время встречи такой вопрос не был поставлен».

Королева белых вин

Другим объектом, который посетили руководители бывшей МССР во время своих визитов во Францию, была компания «Мует Шандон» - мировой лидер по производству высококачественных шампанских вин по классической технологии.

«Мне было известно, что Молдавия должна была довести производство шампанскогодо 10 миллионов бутылок в год, - вспоминает дипломат. – Я посчитал, что ознакомление с опытом работы этой компании помогло бы нашим специалистам».

Выяснилось, что для производства шампанского французы используют гроздья винограда сорта Шардоне, который придает вину прекрасный и нежный характерный букет. Итогом переговоров, которые провел Комендант, стал договор с французской фирмой «Рихтер» о поставке в МССР виноградных саженцев сорта Шардоне. Так Молдавия стали производить не только высококачественное шампанское, но и белое сухое вино сорта Шардоне.

Еще одним исключительно важным направлением сотрудничества с Францией было выращивание и производство семян французских гибридных сортов подсолнечника, которое по инициативе Коменданта была внедрено в МССР при помощи французско-американской фирмы «Маис Анжу – Нотр Кинг». Гибридные сорта подсолнечника были более урожайные, скороспелые и на 30-35 процентов больше содержали масла, чем сорта, которые тогда выращивали в СССР. МССР стала производить эти семена для всего Союза.

Усилиями Петера Васильевича было налажено прямое сотрудничество молдавских научно-производственных предприятий с известными французскими аграрными компаниями. В республику завезли ряд высокоурожайных сортов яблок, земляники, смородины, культур.

В рамках сотрудничества нашу республику посетили в те годы делегации многих известных компаний и фирм, среди которых были «Лореаль», «Нина Ричи», «Лима Грен» и другие. Бывший посол СССР во Франции С.В.Червоненко в мемуарах вспоминал Коменданта «как эффективного дипломатического работника, который не гребет лопатой все подряд, а глубоко изучает и выбирает самые последние научно-технические и экономические достижения Франции, которые могли бы оказать большое влияние на научно-техническое и экономическое развитие СССР».

В дипломаты брали не по кумовству или протекционизму

В октябре 1981 года загранкомандировка Коменданта завершилась, и он вернулся на родину. Встал вопрос о создании в Кишиневе министерства иностранных дел. После согласования с международным отделом ЦК КПСС Указом Президиума ВС МССР 28 декабря того же года Комендант был назначен министром иностранных дел республики.

Свою деятельность он начал с подбора кадров и определения структуры аппарата. Основным требованием к людям было наличие опыта дипломатической работы и знание иностранных языков. «Эффективность и результативность работы МИДа в большой степени зависит от уровня профессионализма его дипломатов, - поделился своими размышлениями Петр Комендант. – Сейчас основной состав МИДЕИ состоит из людей, которые попали туда по протекции, отсюда и низкий уровень внешней политической деятельности. Когда я возглавлял МИД МССР, более 85 процентов работников знали как минимум один-два иностранных языка, были знакомы с международным правом, знали определенную страну или группу стран. Без такой базы нельзя было стать дипломатом».

В различных уголках бывшего Союза Комендант отыскивал своих земляков с опытом дипломатической работы, убеждал перейти в МИД МССР. Многие потом работали в дипмиссиях бывшего СССР и РМ. Поколение дипломатов, выходцев из Молдовы, подготовленных Комендантом, сыграло основную роль в разработке принципов внешней политики и в дипломатической деятельности Республики Молдова после провозглашения ее независимости.

В 80-е годы МИД СССР стал включать в состав делегаций, принимающих участие в работе международных организаций, представителей союзных республик. В 1983 году Петр Комендант был в составе советской делегации для участия в работе 38-й сессии Генассамблеи ООН, с трибуны которой выступил с докладом «О политике, проводимой Южно-Африканским правительством против цветного населения».

С началом перестройки Комендант неоднократно поднимал на всесоюзных совещаниях дипломатических работников с участием М.С.Горбачева проблемы роста роли и авторитета МИД союзных республик: «Я говорил о том, что эти проблемы нужно решать путем создания законодательной базы, а не только декларировать новые права союзных республик. Высказывался в пользу более активного сотрудничества МССР со странами балканского региона, участия в сообществе стран Дунайского пространства. К сожалению, это стало возможно только после распада СССР».

Дипломатов подпольно ознакомили с продукцией криковских подвалов

В 1986 году, в разгар антиалкогольной кампании, молдавский МИД организовал визит в республику более 50 послов, аккредитованных в Москве. Они ознакомились с работой лучших предприятий, высоко оценили уровень градостроительных работ после сильного землетрясения в республике. В программе было посещение НПО «Криково» с дегустацией молдавских вин и коньяков. Однако грозный второй секретарь ЦК КПМ Виктор Смирнов запретил показ этого объекта. Тем не менее, глава МИДа республики Петр Комендант на свой страх и риск организовал ознакомление и дегустацию дипломатами продукции криковских подвалов в ресторане гостиницы «Интуриста».

«Благодаря моему знакомству с французским послом в 1986 году была организована поездка в Кишинев французской межправительственной рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства между СССР и Францией, - вспоминает Петр Васильевич. – Мы полагали, что это удобный случай налаживания прямого выхода на новые перспективные области взаимовыгодного сотрудничества в отраслях, играющих определяющую роль в развитии экономики республики. Однако, во время встречи в Совете министров МССРс французами не было затронуто ни одной проблемы или области возможного прямого сотрудничества между Молдавской ССР и Францией».

Справка:

Петр Комендант родился 18 июня 1932 года в Кишиневе. По окончании кишиневского сельхозинститута в 1955 году работал в аграрном секторе на севере республики. В 1967 году был избран первым секретарем райкома партии Дрокиевского района. В 1972-м стал заместителем министра сельского хозяйства МССР, а в 1975 году – советником посольства СССР во Франции. В 1981-1989 годах был министром МИД МССР. В апреле 1989 года Указом Президиума ВС СССР ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. После окончания курсов дипломатических руководящих кадров при Дипломатической академии МИД СССР в 1990 году был назначен Чрезвычайными Полномочным Послом СССР в Руандийской Республике. Депутат Верховного Совета МССР пяти созывов.

Первое выступление министра МИД МССР Петра Коменданта на Генеральной Ассамблее ООН в 1983 году.

Ознакомление с высокопродуктивными сортами плодовых культур председателя Совета Министров МССР С.Гросу и гендиректора НПО «Кодру» В.Вылку с целью налаживания сотрудничества с французской фирмой «Дельбар» (президент Жорж Дельбар - крайний слева).

Во время встречи в 1973 году с президентом Бургеланской сельхозпалаты Австрии Полстером (крайний слева).

Перед вручением Петром Комендантом верительных грамот президенту Руандской Республики.

Подготовил Николай МЕНЮК