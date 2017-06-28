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Общество
Запрещение отдельных передач недостаточно для приостановления иностранной пропаганды, мнения
28.06.2017

Запрет на вещание отдельных передач на территории Республики Молдова недостаточен для приостановления иностранной пропаганды на территории Республики Молдова. Заявления по данному поводу были сделаны в рамках телепередачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова 1, передает IPN.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Николае Тимофти Влад Цуркану считает, что вопрос об иностранной пропаганде необходимо рассматривать более комплексным образом. „Данный вопрос не может быть решен только Координационным советом по телевидению и радиовещанию. Необходимо привлекать к этому и другие учреждения, как, например, Службу информации и безопасности, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и т. д. Не думаю, что вопрос об иностранной пропаганде будет решен только простым ограничением отдельных телевизионных и радиопрограмм. Данный вопрос относится к национальной безопасности. Парламент затянул вопрос о принятии Стратегии национальной безопасности, а сегодня мы узнали, что президент Игорь Додон отозвал документ, что вызывает недоумения”, сказал Цуркану.

Бывший пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина Валериу Реницэ также считает, что запрещение отдельных передач недостаточно для приостановления иностранной пропаганды. „Данное явление  комплексное и не может быть решено принятием лишь одним законом. Следует расширить подход, а также необходимы инструменты финансовой поддержки. В отдельных случаях пропаганда становится отравляющей”.

Один из соавторов законопроекта о борьбе с иностранной пропагандой, депутат от ДПМ Серджиу Сырбу заявил, что нужно было проявить инициативу в данном вопросе, так как не существовало рычагов для блокирования иностранной пропаганды. По словам парламентария, ранее существовал законопроект по данному вопросу, предусматривающий полное запрещение вещания ряда телевизионных программ из-за пределов страны, а нынешний законопроект является более гибким и нуждается в положительном подходе со стороны организаций прессы.


 
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