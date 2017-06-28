В Молдове не проводятся реформы, которые стимулировали бы производственный потенциал, мнения

В Молдове всё сводится к институциональным реформам, но никогда не проводятся реформы, которые стимулировали бы производственный потенциал страны. Такое мнение высказал аналитик Виктор Дораш в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По его словам, институциональные реформы проводятся в Молдове постоянно. В этом смысле, предложенная правительством реформа в виде презентации плана действий на ближайшие полгода является весьма амбициозной. „Но у нас все реформы не достигают своей конечной цели, а конечной целью является не реформа, сама по себе, а тот потенциал, который в результате получат государство и экономика Молдовы. В этом смысле, я настроен очень скептически”, - сообщил комментатор.

В то же время, пресс-секретарь Демократической партии Виталие Гамурарь заявил, что инвестиции никогда не приходят в общество, в котором не проводятся реформы, не меняется политический класс, а правящая партия не берёт на себя ответственность.

Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац заявил, что в предложениях властей он видит реальную пользу, которая обеспечит молдавским гражданам лучшую жизнь по сравнению с той, что была у них до сих пор. Поскольку решено прибегнуть к оптимизации, к сокращению количества чиновников, работающих в госструктурах, то сократятся и расходы на содержание весьма обширного класса молдавских чиновников. „Сокращение расходов на содержание этих чиновников приведёт к тому, что государство будет вкладывать больше денег в инфраструктуру, в социальное и образовательное развитие, в медицину и т.д. С учётом этих обстоятельств, я смотрю положительно на этот закон о правительстве”, - сообщил Теодор Кырнац.

Заведующий Кафедрой международных отношений Института международных отношений Молдовы Николае Афанас считает, что суть власти заключается в ежедневном принятии на себя определённых обязательств перед гражданами и партнёрами по развитию. „Следовательно, мы не можем разделить два этих понятия: власть, в политическом её измерении, и совокупный объём обязательств, которые эта власть берёт на себя”, - говорит Николае Афанас.