Адвокаты Дорина Киртоакэ требуют освобождения мэра столицы из-под домашнего ареста

Кишиневская апелляционная палата рассмотрит сегодня ходатайство адвокатов Дорина Киртоакэ о его освобождении из-под домашнего ареста. Шестого июня суд первой инстанции продлил меру пресечения еще на 30 суток.

Мэра столицы обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

По данным следствия, Киртоакэ должен был получить 13% от суммы, предназначенной для реализации проекта. 26% причитались предпринимателю Александру Пинчевский, еще 13 - главе транспортного управления Игорю Гамрецкому.

В деле фигурирует также вице-мэр Нистор Грозаву.