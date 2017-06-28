Рекомендации пограничников: как без проблем отправиться на отдых

Лето в разгаре, и граждане страны всё чаще выезжают на отдых за границу. В данной связи Пограничная полиция выступила с рядом рекомендаций для тех, кто собирается выезжать из Молдовы в ближайшие месяцы.

1. Проверьте личные документы.

Проверьте срок действия и статус документа, на основании которого вы собираетесь пересечь государственную границу. Это можно сделать на сайте registru.md в специальной рубрике VERIFICĂ DATE PERSONALE.

Если вы планируете поездку с несовершеннолетними, убедитесь, что их документы также в порядке. Более подробную информацию на этот счет можно узнать в рубрике TRAVERSARE MINORI, размещенной на официальной странице Пограничной полиции.

Если вы является обладателем документа другого государства, Пограничная полиция призывает предоставить вместе с ним при пересечении границы и документ, выданный властями Республики Молдова. Это будет свидетельством доказательства обладания гражданства Республики Молдова и освободит вас от дополнительных проверок, что, в свою очередь, сократит время ожидания и вас, и других путешественников на таможне.

Ведомство также напоминает, что с 28 апреля 2014 года граждане Республики Молдова, обладающие биометрическими паспортами, пользуются либерализованным визовым режимом со странами-членами ЕС. Граждан призывают строго соблюдать правила въезда и пребывания в этих государствах во избежание депортации.

2. Не забудьте о документах для автомобиля.

Пограничная полиция призывает всех граждан, путешествующих на личных автомобилях, помнить о необходимости соблюдения Регламента дорожного движения и иметь в наличии все нужные документы. В частности, речь идет о правах, оформленных на имя водителя, сертификате о регистрации автомобиля или сертификате о регистрации, сопровождаемом доверенностью на использование авто, а также страховке.

3. Пользуйтесь мобильным приложением.

Ведомство призывает всех граждан воспользоваться приложением для мобильных телефонов frontiera.gov.md, содержащим информацию о всех необходимых документах для пересечения границы, требованиях для выдачи виз, количестве ценностей, которые могут быть ввезены без уплаты налогов, условиях временного пребывания автомобилей, телефонах "горячей линии" и других важных пунктах.

4. Узнавайте о ситуациях на таможнях.

Во избежание очередей на таможнях граждан призывают использовать приложение TRAFIC ONLINE, которое содержит информацию о среднем времени ожидания на каждом пункте.

5. Звоните в "зеленую линию".

Получить ответы на все интересующие вас вопросы можно по номеру "зеленой линии" +373(22)259-717 или же задать их на сайте border.gov.md.