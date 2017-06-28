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Авто
Ещё 4 дня можно оплатить таможенное оформление машины с 70% скидкой
28.06.2017

 30 июня текущего года истекает срок льготной оплаты таможенного оформления автомобилей зарегистрированных за границей или в приднестровском регионе. Те, кто не успеют оформить свои автомобили, смогут находиться на территории Молдовы не более 6 месяцев в год, а машинам с приднестровскими номерами будет запрещено находиться в стране.

На данный момент автовладельцы могут оформить свои автомобили уплатив всего 30% от суммы акциза, передаёт realitatea.md.

Для таможенного оформления автомобилей с иностранными или приднестровскими номерами, необходимы следующие документы:

    техпаспорт автомобиля;
    документ подтверждающий право владения им (договор купли-продажи, акт дарения, доверенность и т.д.);
    справка об оплате налога за пользование дорогами (виньетка), за исключением автотранспортных средств с приднестровскими регистрационными номерами.

Для растаможивания автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами необходимо заполнить таможенную декларацию и письменное заявление о достоверности предоставленной информации, приложив к ним подтверждающие документы, выданные властями Приднестровья.

Таможенная служба напоминает гражданам, имеющим вид на жительство на правом берегу Днестра, что они более не смогут ездить по Молдове на машинах с приднестровскими номерами, в противном случае автомобили будут задержаны.

Согласно поправкам к действующему законодательству, максимально допустимый срок нахождения на территории Республики Молдовы автомобилей с иностранными регистрационными знаками составит 180 дней на протяжении 12 месяцев подряд.


 
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