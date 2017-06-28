Ещё 4 дня можно оплатить таможенное оформление машины с 70% скидкой

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Авто
30 июня текущего года истекает срок льготной оплаты таможенного оформления автомобилей зарегистрированных за границей или в приднестровском регионе. Те, кто не успеют оформить свои автомобили, смогут находиться на территории Молдовы не более 6 месяцев в год, а машинам с приднестровскими номерами будет запрещено находиться в стране.
На данный момент автовладельцы могут оформить свои автомобили уплатив всего 30% от суммы акциза, передаёт realitatea.md.
Для таможенного оформления автомобилей с иностранными или приднестровскими номерами, необходимы следующие документы:
техпаспорт автомобиля;
Для растаможивания автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами необходимо заполнить таможенную декларацию и письменное заявление о достоверности предоставленной информации, приложив к ним подтверждающие документы, выданные властями Приднестровья.
Таможенная служба напоминает гражданам, имеющим вид на жительство на правом берегу Днестра, что они более не смогут ездить по Молдове на машинах с приднестровскими номерами, в противном случае автомобили будут задержаны.
Согласно поправкам к действующему законодательству, максимально допустимый срок нахождения на территории Республики Молдовы автомобилей с иностранными регистрационными знаками составит 180 дней на протяжении 12 месяцев подряд.
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