28 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Киртоакэ предлагает двух либералов на должность вице-мэров
28.06.2017

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ предложил двух кандидатов на должность своих заместителей. Речь идет о главе Управления здравоохранения Михае Молдовану и экс-министре окружающей среды Валериу Мунтяну.

Напомним, после того, как Дорина Кирнтоакэ задержали и поместили под домашний арест, Либеральная партия отозвала политическую поддержку вице-мэра Нистора Грозаву.

Согласно Закону о статусе муниципия Кишинев, в столице должно быть четыре вице-мэра. Число заместителей может быть увеличено решением Муницпального совета и утверждено голосами большинства местных избранников.

Муниципальный совет утверждает кандидатуру вице-мэра, предложенную градоначальником, большинством голосов. В случае, если проект решения два заседания подряд исключался из повестки МСК или не набирал нужное число голосов, то мэр назначает заместителя своим указом, о котором извещает муниципальных советников.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.