Киртоакэ предлагает двух либералов на должность вице-мэров

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ предложил двух кандидатов на должность своих заместителей. Речь идет о главе Управления здравоохранения Михае Молдовану и экс-министре окружающей среды Валериу Мунтяну.

Напомним, после того, как Дорина Кирнтоакэ задержали и поместили под домашний арест, Либеральная партия отозвала политическую поддержку вице-мэра Нистора Грозаву.

Согласно Закону о статусе муниципия Кишинев, в столице должно быть четыре вице-мэра. Число заместителей может быть увеличено решением Муницпального совета и утверждено голосами большинства местных избранников.

Муниципальный совет утверждает кандидатуру вице-мэра, предложенную градоначальником, большинством голосов. В случае, если проект решения два заседания подряд исключался из повестки МСК или не набирал нужное число голосов, то мэр назначает заместителя своим указом, о котором извещает муниципальных советников.