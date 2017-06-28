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Политика
Додон назвал себя последним другом Красносельского на правом берегу: Не потеряйте меня!
28.06.2017

Игорь Додон сообщил, что на встречах с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским предложил воздержаться от решений, которые могут навредить отношениям двух берегов Днестра. Об этом президент РМ сказал 27 июня в ходе беседы в пресс-клубе «Социальный резонанс».

Глава государства заявил, что именно благодаря его усилиям Молдавская ГРЭС возобновила поставки электроэнергии на правый берег.

«Вадим Красносельский несколько раз просил меня решить проблему с ГРЭС. Мы бы не решили ее, если бы я не вмешался. Я сказал Красносельскому, что у него не так много друзей на правом берегу, чтобы он терял последнего», — подчеркнул Додон.

По словам президента, его стратегической целью является сохранение государственности РМ.

«Молдова будет сильной; у неё есть будущее, если мы реинтегрируем страны. Мы решим приднестровскую проблему. Я неоднократно говорил, что у Молдовы без Приднестровья нет будущего, как и у Приднестровья без Молдовы. С одной стороны, Молдова, с другой, Украина. Нужно найти общий язык. В основе наших договоренностей с левым берегом должны быть несколько принципов.

1. Нейтралитет. Без соглашения Тирасполя Молдова не может вступать ни в какие военные блоки, например, НАТО. Без нейтралитета мы не будем единой страной, его нужно признать на международном уровне.

2. Право Приднестровья на самоопределение, в случае, если Молдова потеряет государственность. Это будет правильно. Приднестровская проблема возникла из-за идеи объединения с Румынией.

Принимая во внимание эти пункты, мы можем что-то построить и, я считаю, что у нас есть шансы. Возможно, в последующие два года нам это не удастся, но к этому нужно стремиться», — отметил Додон.

Говоря о сохранении государственности РМ, президент привел в пример патриотизм и почитание традиций в Румынии.

«Если мы не будем уважать себя, то не сможем сохранить государственность. Нужно брать пример с Румынии: у них на законодательном уровне запрещено говорить, что часть территории принадлежит Молдове или Венгрии. За это людей сажают в тюрьму. То же самое нужно внедрить и у нас. В последние годы некоторые силы заявляют, что мы должны объединиться с Румынией, потому что там большие пенсии и работает Центр по борьбе с коррупцией, а в Молдове, будто бы, нет. Для того, чтобы забыть об этих аргументах, нам нужна сильная экономика. Мы это сделаем, но не с этим правящим большинством», — отметил он.

Что касается отношений с Тирасполем, Додон напомнил о восьми пунктах, которые стороны договорились выполнить.

«Приднестровцы попросили решить проблему с телефонной связью, автомобильными номерами, дипломами и уголовными делами. Мы попросили решить проблемы со школьными учебными заведениями, сельхозугодьями, открытием моста через Гура Быкулуй и доступом властей на левый берег. Интересный момент. Для того, чтобы депутат или член правительства мог отправиться в Тирасполь, необходимо заранее, за две недели, отправить соответствующее письмо. Уважаемые друзья из Приднестровья, у вас есть проблемы с посещением правого берега? Красносельский был в воскресенье на дне рождении в Кэушень. Я тоже хочу на день рождения, у меня кум в Рыбнице, а они мне не позволяют», — заявил глава государства.

Додон подчеркнул, что приднестровский регион не станет вторым Калининградом.

«Единственный шанс — это решить, быть с Украиной или с Молдовой. Красносельский мне сказал, что Приднестровье не было частью Молдовы. Если мы будем опираться на карты, то найдем много интересных моментов, но нужно жить дальше. Я говорил про федерализацию, разработал концепцию того, как я вижу разрешение приднестровской проблемы:

Нужно оставить Приднестровье так, как сейчас, кроме общих моментов. Одно государство означает общую границу, общие банковскую, бюджетную и судебную систему. В остальном, у них будет собственный парламент, правительство, флаг, гимн, президент, бюджет. Дайте нам сесть и обсудить. Хуже не будет. Если кто-то захочет объединения, у вас будет право на самоопределение», — отметил он.

Игорь Додон коснулся и других моментов, в том числе открытия совместных молдавско-украинских таможенных пунктов. Глава государства отметил, что это приведет к ухудшению экономической ситуации в приднестровском регионе. Он добавил, что власти непризнанной республики шантажируют жителей Кочиерь и Моловата Ноуэ, обещая им более дешевый природный газ, если они примут приднестровское «гражданство».

Глава государства также рассказал, что предложил администрации Тирасполя включить в его делегацию представителей Приднестровья во время зарубежных поездок.

«Независимость Приднестровья — первый шаг к установлению границы НАТО на Днестре. Единая страна — это гарантия, что НАТО не придет на эту землю. Мы понимаем. Надеюсь, поймут на обоих берегах», — отметил Додон.

Кроме того, президент РМ пообещал приднестровским журналистам сделать все возможное, чтобы в молдавских школах изучалась «История Молдовы».


 
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