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Происшествия
В Кишиневе мужчина повесился на воротах городского кладбища Дойна
28.06.2017

Сегодня утром, 27 июня, на воротах столичного кладбища Святого Лазаря был найден найден повешенным мужчина. Его личность пока не установлена. Мужчине было от 25 до 30 лет.

Начальник пресс-службы столичного Управления полиции Адриан Жовмир сообщил Агентству IPN, что признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Для установления причин смерти предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

„Версия состоит в том, что человек совершил самоубийство. Предстоит установить, кто он, где проживал, и какова причина, сподвигшая его на этот поступок”, - рассказал Адриан Жовмир.


 
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