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Спорт
20 дзюдоистов представят Молдову на чемпионате Европы среди кадетов
28.06.2017

Турнир пройдет с 30 июня по 2 июля в литовском Каунасе. Готовясь к турниру, молдавские дзюдоисты провели трехнедельный сбор

На чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет Молдову представят 20 спортсменов.

"Это мой первый чемпионат Европы. Надеюсь вернуться с медалью. Всегда мечтал об этом", - сказал дзюдоист Евгений Матвейчук.

"Я участвовал в нескольких чемпионатах и видел всех соперников. Готовился к поединкам против них, анализировал, как они борются", - отметил дзюдоист Петр Пеливан.

"В течение года дзюдоисты участвовали во всех этапах Кубка Европы. Была организована дополнительная подготовка в особом режиме. Есть надежда, что покажем хороший результат", - подчеркнул тренер сборной Михай Леу.

В последний день чемпионата Европы Молдова впервые выступит в командных соревнованиях. В состав сборной входят пять дзюдоистов в различных весовых категориях".

"На Олимпийских Играх 2020 года в Токио будут проведены командные соревнования среди дзюдоистов. Поэтому мы начали готовиться к этому на уровне кадетов. Хотим выработать командный дух", - сказал генсек Федерации дзюдо Молдовы Валерий Думиникэ.

В чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов примут участие свыше пятисот спортсменов из 45 стран.


 
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