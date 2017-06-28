20 дзюдоистов представят Молдову на чемпионате Европы среди кадетов

Турнир пройдет с 30 июня по 2 июля в литовском Каунасе. Готовясь к турниру, молдавские дзюдоисты провели трехнедельный сбор

На чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет Молдову представят 20 спортсменов.

"Это мой первый чемпионат Европы. Надеюсь вернуться с медалью. Всегда мечтал об этом", - сказал дзюдоист Евгений Матвейчук.

"Я участвовал в нескольких чемпионатах и видел всех соперников. Готовился к поединкам против них, анализировал, как они борются", - отметил дзюдоист Петр Пеливан.

"В течение года дзюдоисты участвовали во всех этапах Кубка Европы. Была организована дополнительная подготовка в особом режиме. Есть надежда, что покажем хороший результат", - подчеркнул тренер сборной Михай Леу.

В последний день чемпионата Европы Молдова впервые выступит в командных соревнованиях. В состав сборной входят пять дзюдоистов в различных весовых категориях".

"На Олимпийских Играх 2020 года в Токио будут проведены командные соревнования среди дзюдоистов. Поэтому мы начали готовиться к этому на уровне кадетов. Хотим выработать командный дух", - сказал генсек Федерации дзюдо Молдовы Валерий Думиникэ.

В чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов примут участие свыше пятисот спортсменов из 45 стран.