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Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности бывшего лидера Шевчука
28.06.2017

 Верховный совет Приднестровья в среду, 28 июня, лишил неприкосновенности бывшего лидера Евгения Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, сообщили РИА Новости в аппарате парламента.

За снятие иммунитета проголосовали 35 депутатов, один — против.

Вопрос о снятии неприкосновенности рассмотрен депутатами по представлению прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого в связи с заведенным на Шевчука уголовным делом о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

По данным прокурора, Шевчуком в то время, когда он был главой приднестровского региона, был создан Стабилизационный фонд, на который перечислили со специализированного газового счета почти 83 миллиона приднестровских рублей или около 8 миллионов долларов.


 
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