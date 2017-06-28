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Политика
Либералка Алина Зотя возмущена дорогостоящим переводом законопроектов на русский язык
28.06.2017

Более 1,5 миллиона леев из государственного бюджета расходуется на перевод законопроектов с румынского языка на русский и наоборот. Соответствующий документ опубликовала сегодня депутат Либеральной партии Алина Зотя.

По ее мнению, беднейшая страна Европы не может позволить себе таких затрат. 

«Самая бедна страна в Европе тратит 1 584 714 леев на редактирование и перевод законопроектов на русский язык. Это в том положении, когда в Республике Молдова есть неотремонтированне школы и детские сады, а больницы не соответствуют потребностям пациентов. При этом уровень жизни большей части населения находится ниже прожиточного минимума», - написала Алина Зотя на своей страничке в социальной сети.

 

Либералка Алина Зотя возмущена дорогостоящим переводом законопроектов на русский язык

 

 

 
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